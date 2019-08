Cientos de personas se concentran en Bilbao contra los feminicidios y la violencia machista

Cientos de personas se han concentrado este lunes en la calle Ercilla de Bilbao contra los feminicidios y las agresiones machistas, convocadas por la asociación feminista 'Gafas moradas' y otros colectivos en defensa de las mujeres, tras la violación grupal sufrida por una joven de 18 años bilbaína el pasado jueves en el parque de Etxebarria, por la que dos individuos han ingresado en prisión y otros cuatro detenidos por el mismo delito han quedado en libertad con cargos.

El acto se ha desarrollado a las ocho de la tarde presidido por una pancarta con el texto ¡Basta ya de violencia machista!, portada por representantes del colectivo feminista, frente a la que se podía leer una pintada en el suelo con el texto "Machismo mata".

Durante la media hora de concentración se han relatado todos y cada uno de los actos de violencia machista llevados a cabo este año en el Estado que han acabado con resultado de muerte.

A continuación, una portavoz de las convocantes ha leído un texto en el se ha preguntado "qué han hecho las mujeres para que se les niegue el derecho a vivir libres, para que las quieran borrar de la faz de la tierra, para tanto odio".

"El sistema político y jurídico de este país nos quiere ver mudas otra vez. La semana pasada miles de personas nos concentramos para denunciar la violencia machista acontecida en Bilbao y mostrar nuestro apoyo a la víctima. No obstante, hay cuatro violadores sueltos andando por la calle con total impunidad, permitiendo que se rían de la justicia y de nosotras", han lamentado.

Por ello, han denunciado que "el sistema jurídico español es garantista para los violadores, agresores y asesinos de mujeres". "No es garantista para las víctimas. Nos deja a las mujeres en una total desprotección, con la sensación de que no importa si denuncias o no. Te vas a sentir insegura e indefensa igualmente", han reprochado.

"Estamos cansadas, --han proseguido-- hartas de ver cómo se pisotean los derechos y se sesga la vida de nuestras hermanas, cansadas de concentranos, de que se nos seque la garganta gritando. Sentimos ira. Nosotras no somos culpables de los actos atroces que se siguen cometiendo contra nosotras". "¡No somos culpables de quedar con quien queramos o de decidir cuándo es el momento de tener una sexualidad plena. Nacimos libres y queremos seguir siéndolo!", han exclamado.

Además, han denunciado el pasado "terrible" poco más de un mes, en el que Bilbao ha sido testigo de un intento de apuñalamiento de una mujer en Abando, tres violaciones, dos de ellas grupales, en Iturribide, Larraskitu y el Parque de Etxebarria. Por ello, han hecho un llamamiento a seguir manifestándose los lunes contra la violencia machista.