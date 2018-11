Cientos de personas se manifiestan por Bilbao para pedir "justicia" para Iñigo Cabacas

Cientos de personas se han manifestado esta tarde por las calles de Bilbao para pedir "justicia" para Iñigo Cabacas, coincidiendo con la conclusión este próximo viernes del juicio por el homicidio del joven aficionado del Athletic de Bilbao, seis años y medio después de que éste falleciera a causa de las lesiones producidas por un pelotazo de goma lanzado por la Ertzaintza.

La manifestación ha partido pasadas las siete y media de la tarde del callejón de la calle María Díaz de Haro, donde Iñigo Cabacas recibió el pelotazo mortal en el transcurso de los incidentes registrados tras un partido de la Europa League entre el Shalke 04 y el Athletic.

La marcha, encabezada por los padres de Iñigo, --Manuel y Fina--, estaba precedida de una pancarta con una imagen del joven y el texto "Unea heldu da. Justizia Iñigorentzat" (Ha llegado el momento. Justicia para Iñigo). Los manifestantes han coreado lemas reclamando "justicia" para Iñigo y en recuerdo del joven.

El recorrido ha concluido frente al Palacio de Justicia, donde amigos del fallecido han leído un comunicado en el que han asegurado que "la sociedad de este país no entendería una sentencia que no fuese una condena" para los agentes de la Ertzaintza imputados por la muerte de Cabacas.

Tras manifestar que lo oído en estas tres semanas del juicio les ha "encendido, dolido y hasta destrozado en algunos momentos", han reiterado su petición de que se reconozca lo sucedido, que los responsables hagan frente a sus responsabilidades "sin ningún tipo de privilegio", reparación a la familia y garantías de que un caso como éste no vuelva a repetirse.

En esta línea, han calificado de "vergonzoso e inadmisible" el papel que la Fiscalía ha jugado tras la muerte de Iñigo, diciendo en el juicio que "no hay delito".

Por otro lado, han apuntado que este modelo de policía "no vale, no tiene sitio en nuestra sociedad, es inadmisible y necesita un cambio de manera muy urgente" y han pedido a los manifestantes que estén "atentos" al momento de la sentencia y "dispuestos a que, cuando llegue el momento, si la sentencia no es la adecuada, se responda como se ha de responder".

"Si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a la lucha y el compromiso de la gente, y este compromiso es el que vamos a tener que mantener, porque mañana no se acaba el caso del homicidio de Iñigo", han concluido.