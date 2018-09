Cobeaga y San José reivindicarán el humor en la gala de inauguración del 66 Festival de San Sebastián

El Festival de San Sebastián reivindicará el humor en la gala de inauguración de su 66 edición de la mano de Borja Cobeaga, Diego San José y Borja Echevarría, que han escrito y dirigido la ceremonia en la que retratan con humor las peculiaridades de los festivales de cine, especialmente el de la capital guipuzcoana, y "el carácter de marco incomparable" de la ciudad.

Las actrices Nagore Aranburu y Belén Cuesta conducirán la gala de inauguración, que tendrá lugar este viernes a las 21.00 horas en el Auditorio Kursaal y que, además, será retransmitida en directo por La 2, ETB1, eitb.eus y la página web del Festival.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, el guionista Borja Cobeaga y la actriz Nagore Aranburu han presentado en rueda de prensa los detalles de esta gala que, como novedad, se abrirá con un monólogo humorístico y estará salpicada de vídeos cómicos.

"Son malos tiempos para el humor. Da la impresión que todos nos sentimos agredidos cuando alguien ironiza o se ríe de nuestras convicciones. El humor ha sido siempre fundamental en la expresión artística y supone un revulsivo, un cuestionamiento de uno mismo y de los tópicos que se reproducen una y otra vez. En este caso, queremos reírnos de todos los lugares comunes que se suelen dar sobre nuestra ciudad y nuestro festival", ha afirmado Rebordinos.

En esa línea, ha explicado que lleva "varios años persiguiendo" a Cobeaga y San José para que se ocupasen de las galas, algo a lo que se habían "resistido" hasta ahora y se ha mostrado convencido de que la gente "se va a divertir".

"Les hemos pedido que dejen fuera la política y el cine español y se centrasen en el humor sobre el Festival y la ciudad, se trata de reirnos de nosotros mismos y no sé si ha quedado algún tópico que no hayan tocado", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que ha tenido que actuar como "cuarto guionista" o "censor" para vigilar que "no se salieran mucho de lo pactado".

Además, ha avanzado que la ceremonia va a ser "muy divertida" porque, según ha dicho, "al menos nostros nos hemos reído mucho", y que se prevé que tenga una duración de unos 50 minutos, ya que "si las galas son demasiado largas resultan pesadas".

Por su parte, Cobeaga ha definido el encargo del Festival como "novedoso, desafiante y atrevido". "La manera de hacer las galas estaba completamente instaurada, era un territorio virgen y no se había hecho humor al respecto", ha explicado, al tiempo que ha destacado el reto que supone el primer intento de aportar humor a una gala de este tipo.

El resultado es una ceremonia en la que el Festival se ríe de sí mismo. "Si alguien sale burlado y es objeto de mofa es el propio Festival" así como tópicos recurrentes como la comida o "lo bonita" que es la ciudad, ha señalado el director de 'Fe de etarras', quien ha explicado que hacen un repaso de las secciones del Zinemaldia "pero con un poco de choteo". "El cine de autor y la Bella Easo no sé si son los límites de la comedia, pero vamos a explorarlo", ha ironizado.

La ceremonia se abrirá con un monólogo humorístico y estará salpicada de vídeos cómicos. Además, a lo largo de la gala, invitados del Festival adelantarán los contenidos de secciones y actividades, se entregará el Gran Premio FIPRESCI, y se celebrará el vigésimo aniversario del programa Versión Española.

El Jurado Oficial saldrá al escenario y su presidente, el cineasta Alexander Payne, hará una breve intervención y, finalmente, el equipo de la película de inauguración, 'El amor menos pensado', compuesto por el director, Juan Vera, y los dos actores protagonistas, Ricardo Darín y Mercedes Morán, presentarán el filme. Rebordinos se ha mostrado convencido de que va a ser una de las inauguraciones "más bonitas y completas de los últimos años".

MODA DONOSTIARRA

Asimismo, las presentadoras de las galas de la 66 edición del Festival de San Sebastián volverán a vestirse por segundo año de moda donostiarra, guipuzcoana y vasca gracias a la colaboración con el Clúster Donostia Moda (Fomento de San Sebastián) del Ayuntamiento de San Sebastián, en una apuesta por "poner en valor el trabajo de los diseñadores locales a nivel nacional e internacional".

La alianza del Festival con los creadores y las instituciones que los apoyan ha sido presentada también este jueves en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de la responsable de Clúster Donostia Moda, Laura Chamorro, del concejal delegado de Desarrollo Económico, Turismo, Comercio y Hostelería, Ernesto Gasco, y del director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

Gasco ha destacado que con esta participación en el Festival "estamos ofreciendo a nuestros diseñadores una oportunidad única de trasladar sus diseños a millones de espectadores, con lo que, además, conseguimos consolidar nuestra marca de moda".

Nagore Aranburu, presentadora de la gala de inauguración y de la gala de cine vasco, Maribel Verdú y Edurne Ormazabal, presentadoras de la gala de clausura, y Vanessa Rodríguez, que introducirá a los directores de la sección Perlas en las presentaciones del Teatro Victoria Eugenia, vestirán diseños de Sophie et Voilà, Manuela va de fiesta, Alex Robe, Amaia Albes, Minimil, Box San Sebastián, Pertegaz, Joyería Munoa y Sastrería Aldabaldetreku.

Estas nueve firmas aportan los más de 40 estilismos, que incluyen ropa, complementos y joyería, que lucirán las presentadoras de las galas. Además, este año se incorpora una colección masculina que vestirá al director del Festival, José Luis Rebordinos.

En esta edición el número de firmas interesadas en vestir a las presentadoras se ha triplicado. Han sido 31 firmas las que enviaron sus propuestas y se inscribieron y, finalmente, son nueve las que han sido seleccionadas. En estos últimos días se han llevado a cabo en Madrid y en San Sebastián (Hotel María Cristina) las pruebas con las presentadoras y la selección de los estilismos finales que lucirán en el transcurso de las galas.