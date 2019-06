El Colegio de Médicos de Bizkaia pone en marcha una campaña para ayudar a los mayores a preparar sus consultas médicas

Según ha explicado el Colegio de Médicos vizcaíno, la iniciativa, denominada 'Preparando tu consulta médica', se dirige a las 184 asociaciones de personas mayores del Territorio Histórico de Bizkaia, que han recibido pósters en euskera y castellano en los que, a través de ocho viñetas, se explica "qué pasos se pueden seguir para preparar la visita al médico".

También se han diseñado unos folletos que ayudarán a los pacientes a acostumbrarse a realizar "una serie de anotaciones con lo que quieran plantear en su siguiente consulta e, incluso, les recordarán que deben preparar una ropa y un calzado cómodo para que les resulte más sencillo desvestirse y vestirse".

Junto con estos materiales, se han preparado dos breves vídeos con las mismas recomendaciones y las asociaciones de personas mayores también han recibido el ofrecimiento de poder organizar un encuentro.

SEGURIDAD

"En no pocas ocasiones, después de salir de una consulta con nuestra médica o médico, hemos pensado que no le hemos contado todo lo que queríamos decirle, que no le hemos planteado algunas dudas que nos habían surgido en casa o que no hemos podido preguntar por el medicamento sobre el que queríamos consultar porque no recordábamos su nombre. Y si esto es una realidad frecuente entre la población en general, lo es todavía más entre las personas mayores", han señalado los responsables de la campaña.

Desde el Colegio vizcaíno han destacado que "también suele ser bastante habitual, una vez de vuelta en el hogar, no recordar con exactitud las pautas que nos ha indicado o algunas de las recomendaciones que nos ha hecho".

Los médicos vizcaínos han remarcado que, a pesar de que "la responsabilidad de llevar a cabo una comunicación exitosa con sus pacientes recae en el médico o la médica, y es una capacidad que se puede entrenar y reforzar a través de la formación continuada", el hecho de que los pacientes puedan ser aconsejados sobre cómo preparar una consulta "les permitirá afrontar el encuentro con una seguridad y tranquilidad que siempre redundará en su beneficio".