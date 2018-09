Comité de La Naval da un "mes o mes y medio" de vida a la empresa si no hacen la draga y cree que Van Oord les "vacila"

El secretario del comité de La Naval, Juanjo Llordén, ha afirmado que al astillero le queda "un mes o mes y medio" de vida si la firma Van Oord no construye la draga en el astillero y cree que el armador holandés "les está vacilando", lo que le hace mostrarse "pesimista" respecto a sus intenciones.

Llordén ha realizado estas manifestaciones al término de la reunión que ha mantenido en Bilbao el comité de empresa de la Naval con la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia.

El secretario del comité ha indicado que la reunión ha transcurrido "como todos los encuentros con Tapia", que les traslada que "les entiende" pero los trabajadores demandan "soluciones".

Ante la actual situación de La Naval, Llordén ha indicado que la entrada en la fase de liquidación que ha sido solicitada por los accionistas es un procedimiento del concurso de acreedores, y, aunque le "dan importancia", es algo que estaban "esperando".

"Lo que no esperabamos es que Van Oord nos dijera que ponía otra condición más para hacer el barco", ha señalado, en referencia a que plantea la entrada de inversores. Llordén ha afirmado que es "importantísima" la construcción de la draga porque, si no se logra, "nos queda como mucho mes o mes y medio".

El secretario del comité se muestra pesimista y "negativo" y ha recordado que hace un año ya habían llegado a un acuerdo con Van Oord de que "si sacaba la primera draga a Santander, eso facilitaría que haría la segunda draga en Sestao". Después, en mayo también les garantizó que harían el buque en La Naval si les ayudaban a lograr la garantía del reembolso de los avales. "Y ahora viene con otra película, que necesita un inversor de futuro que les ofrezca garantías", ha añadido.

En su opinión, el armador "les está vacilando un poco" y "no quiere decir que no, pero quiere que le digamos nosotros que eso no se puede". El representante del comité ha indicado que no hacer la draga "significa la muerte del astillero" porque "no puede aguantar más" por la falta de tesorería, "algo dicho por el administrador".

Llordén ha indicado que Van Oord no ha respondido a la petición de reunión que le ha hecho el comité y cree que la empresa va a hacer la próxima semana "el último intento" para "intentar presionar" porque "no hay tiempo".

Sobre la búsqueda de inversores para La Naval, ha afirmado que se lleva un año buscando "y no ha aparecido" porque considera que es "muy difícil que en un mes aparezca". El portavoz sindical no cree que la solución sea, en todo caso, la entrada de un inversor y cree que se debe "juntar a los dos gobiernos con comité y sindicatos" para buscar "la mejor solución" de cara a la "viabilidad y futuro" del astillero.

Llordén ha señalado que el Gobierno central tiene "responsabilidad" en la actual situación porque fue "el que les privatizó" pero que también hay en el Ejecutivo autónomo "una responsabilidad empresarial e institucional" para defender el sector "naval como estratégico y generador de muchos puestos de trabajo".

El secretario del comité ha indicado, por último, que han solicitado al Gobierno un informe jurídico sobre cuáles serían las condiciones en las que el Ejecutivo "podría entrar" en el accionariado de La Naval, teniendo en cuenta lo que establece al UE.