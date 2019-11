Comité de Pesalur acuerda suprimir la parada de Bizkaibus en Bolumburu los días que abra la discoteca de Lemoa

Los trabajadores de Pesalur, convocados por el comité de empresa, se han concentrado este lunes ante la sede del departamento foral de Transportes, para denunciar las agresiones "tanto físicas como verbales" sufridas en los últimos meses por los conductores que realizan la ruta por Lemoa, la última el pasado 1 de noviembre.

El comité de empresa acordó, en su último pleno, que los autobuses de Bizkaibus que realizan la ruta por Lemoa no hagan parada en Bolumburu cuando esté abierta la discoteca, de forma que esos días se saltarán esta parada "conflictiva" desde el primer servicio de la mañana, sobre las 7.20 horas, hasta el mediodía.

La Diputación de Bizkaia, a la que los trabajadores de Pesalur ya trasladaron su problemática, les ha remitido una carta en la que acepta la "no parada en Bolumburu", pero desde el comité de empresa consideran que esta medida "no es suficiente", sino que instituciones y empresa deben tomar "cartas en el asunto" para dar a los conductores una solución "satisfactoria", porque "no se puede ir conduciendo con la tensión que llevan los chóferes, es imposible aguantar la situación", ha afirmado Caballero.

Además, el comité de empresa ha reconocido que la supresión de esta parada perjudica a los vecinos de Lemoa y a los trabajadores que utilizan esta línea a primeras horas del día. "No sabemos cuál es la solución, si cambiar la ruta como se hizo hace unos años o poner más seguridad, pero la Diputación, los ayuntamientos y la empresa deben tomar cartas en el asunto", ha insistido el presidente del comité de empresa.

Ante esta situación, el comité de empresa tiene la intención de seguir con las concentraciones y el próximo lunes tienen ya previsto concentrarse ante el Palacio foral, para exigir una solución al problema de las agresiones que sufren.