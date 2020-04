Competencia vigilará posibles "abusos" en los precios de alimentos, desinfectantes y servicios funerarios

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) está analizando la actividad de sectores en los que hayan podido establecerse precios "abusivos" aprovechando el incremento de la demanda de determinados productos y servicios como motivo del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, como los artículos sanitarios o desinfectantes, los alimentos o los servicios funerarios y de seguridad.

La AVC ha recibido "numerosas reclamaciones" en las últimas semanas por posibles actuaciones abusivas de empresas o negocios que pueden haber aprovechado la situación de crisis sanitaria para incrementar sus precios de forma "abusiva", según ha informado esta entidad en un comunicado.

El organismo autonómico que vela por el respeto a las reglas de la competencia ha subrayado que en una situación "excepcional" como la actual, resulta necesario extremar la vigilancia de conductas "prohibidas", especialmente si afectan bienes y servicios esenciales para la protección de la salud y seguridad de los consumidores, como los servicios funerarios, sanitarios, de seguridad y alimentación.

Además, ha recordado que estas conductas pueden ser reprochables desde la perspectiva del Código Penal, de la normativa de salud pública y de regulación sobre consumidores y usuarios. Además de utilizar sus medios personales y materiales para desarrollar esta labor de vigilancia, la AVC colaborará con Kontsumobide en sus labores de control.

La AVC ha advertido de que perseguirá el incremento de precios en bienes o servicios esenciales como geles desinfectantes o cualquier tipo de producto sanitario que sea esencial para evitar contagios del virus Covid-19.

CONDUCTAS "COLUSORIAS"

La Autoridad de la Competencia ha explicado que el encarecimiento de estos artículos podría deberse a un repunte de la demanda que la oferta existente en el mercado no alcanza a cubrir. En ese caso, ha señala "sería el funcionamiento del mercado el que marcará el precio", lo que no implica que la subida de precios no deba ser analizada ante la posibilidad de que puedan darse "conductas colusorias o abusivas de los fabricantes o distribuidores".

El sector funerario -según ha indicado la AVC-- también es "sensible" al incremento de precios como consecuencia de la "presión" que supone el alto número de fallecidos por Covid-19. En todo caso, ha advertido de que la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe conductas abusivas o pactos entre los operadores económicos que "alteren el funcionamiento del mercado" .

Las personas que quieran denunciar posibles abusos en los precios de determinados artículos o servicios pueden contactar con la Autoridad Vasca de la Competencia a través del correo electrónico infocompetencia@avdc.eus.