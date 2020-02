Condenado a 6 años de prisión tras aterrizar en el Aeropuerto de Bilbao llevando 3,2 kilos de cocaína en su equipaje

Según recoge la sentencia, en las maletas que llevaba el condenado fueron hallados un total de seis planchas de cocaína de los siguientes pesos y purezas: 644,9 gramos al 84,5%; 662,2 gramos al 82,5%; 689,4% al 80,4%; 668,1 gramos al 82,6%; 685,3 gramos al 79,2% y 595,2 gramos al 82,2%.

La sustancia, reducida a pureza, alcanza los 3.232,4 gramos que el acusado pensaba entregar para su posterior distribución a terceros. El precio estimado de un gramo de cocaína en la fecha de comisión de los hechos y en el mercado ilícito era de 59,12 euros.

Durante el juicio, los agentes de la Guardia Civil relataron que interceptaron al acusado y hallaron en el doble fondo de las dos maletas que portaba éste la sustancia que resultó ser tras los análisis periciales correspondientes, cocaína.

El acusado reconoció los hechos manifestando que "sabía que traía cocaína y que iba a cobrar 2.000 euros por el transporte y que la cocaína la tenía que entregar a un tercero en el mismo aeropuerto".

La defensa y el acusado alegaron que él no sabía que transportaba tanta cocaína, sino unos 300 o 400 gramos, que "es lo que le hablan dicho las personas que le contrataron para el transporte". No obstante, el tribunal no considera creíble esta declaración, "puesto que cada una de las maletas contenía en el fondo más de dos kilos de cocaína bruta, lo cual es una diferencia notable respecto de 200 gramos en cada maleta".

Además, como dijeron los agentes a preguntas de la defensa y es experiencia del Tribunal, lo habitual en los viajes trasatlánticos es que se transporten entre 2 y 4 kilos brutos de sustancia estupefaciente.

Por ello, la resolución judicial condena al acusado, como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan "grave daño a la salud" y en cantidad de notoria importancia, a la pena de 6 años y un día, y a una multa de 194.000 euros. Contra la sentencia puede interponerse recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.