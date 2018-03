Confebask asistirá al acto de víctimas este sábado y reprocha a EH Bildu que no acuda, porque "no hay matices posibles"

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, ha anunciado que los empresarios acudirán este sábado al acto organizado por el Gobierno vasco en Bilbao para recordar a las víctimas del terrorismo y ha manifestado su "profundo rechazo" ante la ausencia de EH Bildu. Por ello, ha pedido a la coalición "posiciones mucho más claras", porque "no hay matices posibles".

En un post publicado en su blog, Larrañaga ha realizado esta reflexión con motivo este sábado del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y los actos programados en Euskadi para celebrar esta jornada.

Larrañaga ha indicado que los empresarios acudirán al acto organizado para este sábado por el Gobierno Vasco con el lema "Fue injusto. Gizartea eta biktimak, elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz (Sociedad y víctimas, construyendo juntas el presente y el futuro)".

Según ha precisado, asistirán con el mismo mensaje que ofrecieron hace cuatro meses en el Palacio Euskalduna de Bilbao, durante el homenaje que organizaron en memoria del empresariado vasco víctima de ETA y que "se resume en preguntarse para qué tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas ausencias y vacíos".

Larrañaga ha asegurado que existe la oportunidad de consolidar "una sociedad cohesionada y en paz", pero "no se puede olvidar". "No debemos olvidar. Queremos que la sociedad vasca conozca lo que ocurrió y cómo lo vivimos. Es de justicia", ha añadido. Asimismo, ha indicado que participarán también, en solidaridad con todas las personas y familias que, "por desgracia, han sufrido en primera persona las consecuencias del terrorismo".

En este sentido, ha afirmado no entender cómo es posible que EH Bildu no acuda a esta convocatoria y ha añadido que todavía se le hace "más incomprensible" cuando tratan de explicarlo "diciendo que el lema 'no es inclusivo'". "¿Con qué parte del lema no están de acuerdo? ¿Con lo de que 'fue injusto'? ¿Con lo de 'Sociedad y víctimas, construyendo juntos el futuro'? ¿Por qué es tan difícil para EH Bildu aceptar aquello que - desde el más común de los sentidos - es tan innegable?", se ha preguntado.

ESPACIOS DE CONVIVENCIA

Larrañaga cree que EH Bildu no puede apelar a la construcción de "'espacios de convivencia'" y simultáneamente "tomar decisiones que pasan por encima de la memoria y reconocimiento a las víctimas".

"Decisiones recientes de la izquierda abertzale como las de no reprobar homenajes a presos de ETA o su no asistencia a actos como el de mañana, a nosotros, como a la gran mayoría de la sociedad vasca y como representante de uno de los colectivos más castigados por el terrorismo de ETA, nos generan evidentemente un profundo rechazo", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que, en estos nuevos tiempos y, si realmente EH Bildu apuesta por construir "espacios de convivencia", tiene que adoptar "posiciones mucho más claras". "No hay matices posibles. La sociedad vasca en su conjunto no admite ya otra cosa", ha concluido.