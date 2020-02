Consorcio europeo EIT Food busca ideas agroalimentarias innovadoras para su incubadora en España

El plazo para las solicitudes está abierto hasta el próximo 15 de marzo. Las ayudas están dirigidas a productos o servicios en etapas iniciales y que utilizan tecnologías agroalimentarias innovadoras con un "gran impacto en cualquier fase del sector alimentario, incluida la forma en que producimos, entregamos, consumimos, reciclamos y valoramos nuestros alimentos", según ha informado EIT Food.

La sede del consorcio europeo EIT Food en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia será una de las incubadoras en las que se acogerá a diez emprendedores combinando formación online y presencial. Simultáneamente se realizará en Irlanda del Norte, Polonia, Dinamarca y Alemania.

Con este programa, las empresas participantes tendrán la oportunidad de probar el mercado directamente con más de 100 clientes potenciales y aprender cómo pasar de una propuesta comercial a un negocio validado. Además, contarán con el asesoramiento de expertos en agroalimentación, y la financiación de hasta 10.000 euros para validar su idea de negocio, más la oportunidad de acceder a otros 20.000 euros a través de una 'Startup Launch Grant'.

Este es el segundo año consecutivo que se pone en marcha esta iniciativa en Bilbao. En 2019 participaron en el programa seis emprendedores, que pudieron aprovecharse de un entorno empresarial e industrial relevante dentro del sector agroalimentario.

En este programa participan diferentes socios de EIT Food, como PepsiCo, University of Warsaw, Queens University, AZTI, DIL, Grupo AN, EIT Food CLC North-East, EIT Food CLC South, PeakBridge, University of Aarhus, Danone y Döhler. Además, la incubadora en Bilbao, que busca principalmente proyectos que respondan a los retos del sector agroalimentario en el sur de Europa, cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco.