Crecen por cuarto día los nuevos contagios de coronavirus en Euskadi sin que Osakidetza los desglose por territorios

Con el ánimo de contextualizar los datos, la cifra diaria de nuevos positivos ya no es utilizada por las autoridades sanitarias para medir la evolución del coronavirus. Se interpreta que sólo pueden darse como casos recientes los diagnósticos con pruebas PCR. En Euskadi han sido 123, según los nuevos datos, y la cifra no ha cesado de crecer en toda la semana. Osakidetza ya no ofrece datos desglosados por territorios para medir su impacto local. También está creciendo el denominado R0, los casos derivados de un contagio, aunque siempre por debajo de 1 -por encima se entiende que la pandemia se está extendiendo- y sin que las cifras que ofrecen de Euskadi el Ministerio de Sanidad y Osakidetza coincidan. Hay, además, 16 nuevos fallecidos con COVID-19.

Los positivos totales en Euskadi son 15.969, 450 más que en la anterior medición, de los que el 19% es considerado como un nuevo contagio y el resto personas que han pasado el virus por habérseles encontrado anticuerpos y que en su día no fueron incluidos en la estadística. Este último grupo seguirá creciendo de manera notable ya que se han iniciado varios programas de testeo masivo, a 4.000 personas que tuvieron síntomas y no se les hizo la PCR, a 5.000 elegidas al azar para medir el alcance de inmunización en la sociedad o a todo el personal sanitario (en Álava, de 1.857 pruebas realizadas a asintomáticos 190 han dado positivo, un 10,24%) y de residencias.

Álava suma 163 nuevos casos de COVID-19 para un total de 4.125. No hay datos de cuántos de ellos son nuevos, una información que fue eliminada por Osakidetza recientemente. Bizkaia ha detectado 241 personas infectadas para un total de 9.085, Y, en el caso de Gipuzkoa, son 46 las pruebas positivas y 2.759 los casos totales. En cuanto a los fallecimientos, son ya 1.312 en la pandemia, 343 en Álava (uno en las últimas horas), 706 en Bizkaia (11 nuevos) y 263 en Gipuzkoa (4 más). En cuanto a las personas hospitalizadas, la tendencia sigue a la baja: hay más altas que ingresos. Son 636 los ingresados, 95 de ellos en la UCI. Las personas recuperadas o dadas de alta -que no es lo mismo- son 11.380. Puedes encontrar aquí toda la información sobre la evolución de la pandemia en Euskadi.

877 recuperados en las residencias vascas

En cuanto a la situación en las residencias, las estadísticas dibujan un panorama más alentador al haberse detenido los fallecimientos en Álava y Gipuzkoa durante varios días. No hay datos de Bizkaia, que solamente ofrece la cifra al final de cada mes. Se espera en las próximas horas el dato de abril, que será muy duro. También crece de manera ostensible la cifra de personas recuperadas, 877 del total de 3.055 casos detectados, aproximadamente (28%). 113 personas permanecen hospitalizadas, aunque muchos de los casos se han tratado con aislamiento en las propias residencias o en centros de referencia como Zadorra en Vitoria, Cruz Roja en Donostia o Unbe, Birjinetxe y Santurtzi en Bizkaia.

Éste es un resumen de la situación por territorios con los últimos datos:

BIZKAIA. Positivos: 1.807. Casos activos: 848 residentes. Trabajadores: 362 casos y 304 de ellos activos (más 180 sospechosos). Fallecidos: 157 (y 20 casos sospechosos) a 15 de abril. Hospitalizados: 82. Aislados: 134 (68 en Birjinetxe, 59 en Unbe y 7 en Santurtzi). Recuperados: 440. Centros afectados: 49 de 155.

GIPUZKOA. Positivos: 562. Casos activos: 161 en residencias y ninguna ya en centros de discapacitados. Fallecidos: 160. [Detalle centro a centro en el mapa]. Hospitalizados: 24. En Cruz Roja: 25. Recuperados: 244 ( 227 en residencias y 17 discapacitados). Centros afectados: 20 de 65 (16 residencias y 4 de discapacitados).

Positivos: 562. Casos activos: 161 en residencias y ninguna ya en centros de discapacitados. Fallecidos: 160. [Detalle centro a centro en el mapa]. Hospitalizados: 24. En Cruz Roja: 25. Recuperados: 244 ( 227 en residencias y 17 discapacitados). Centros afectados: 20 de 65 (16 residencias y 4 de discapacitados). ÁLAVA. Positivos: 686. Casos activos: 119 en la red privada, 106 en la red foral, 2 en la red municipal, 41 en la red municipal de Vitoria, 21 en centros de discapacitados, 45 trabajadores del IFBS y 6 religiosas en centros de la Diócesis. Fallecidos: 153 (134 en residencias forales y privadas, 2 en centros municipales, 13 en centros de Vitoria, 2 en un centro de discapacitados, 1 en centros de la Diócesis y 1 trabajador. Hospitalizados: 7 (5 de residencias y 2 discapacitados). Recuperados: 193 (175 en residencias y 18 discapacitados). Centros afectados: Alrededor del 25%.