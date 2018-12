Cruz Roja Bizkaia llevará a cabo este fin de semana la recogida de juguetes en centros comerciales

Cruz Roja Bizkaia llevará a cabo durante este fin de semana la gran recogida de juguetes en centros comerciales, en la que participarán 200 voluntarios, en el marco de la campaña de recogida de juguete nuevo "Sus derechos en juego", que tiene como objetivo recoger 6.000 juguetes para 2.500 niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Bizkaia. Hasta el momento se han recogido 2.007 juguetes para niños y niñas, por lo que hacen falta 3.993 juguetes más.

Del total de juguete recogido hasta la fecha, el 38,1% son juguetes para niños y niñas de 0 a 3 años, seguido del 24,3% de 4 a 6 años, del 17,9% de 7 a 9 años, del 12,4% de 10 a 12 años y tan sólo del 7,3% para mayores de 13 años. Por ello, Cruz Roja Bizkaia ha solicitado a la ciudadanía que, a la hora de donar, se tengan en cuenta a aquellos niños y niñas mayores de 10 años.

Los juguetes recaudados serán entregados a familias cuya situación económica no les permita comprar regalos a sus hijos las próximas navidades. En la pasada edición, gracias a la intervención del voluntariado de Cruz Roja Bizkaia, 2.264 menores recibieron en Bizkaia 5.502 juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos.

Cruz Roja Bizkaia ha llamado a la colaboración ciudadana para participar, este viernes y sábado, en la recogida que se desarrollará en los Hiper Eroski de Artea, Max Center, Leioa, Berango, Gernika, Abadiño, Zalla y Ballonti, Carrefour Sestao, Decathlon en Durango, Berango y Megapark; Toysrus de Megapark, así como la tienda Fnac, Juguettos Colón y El Corte Inglés en Bilbao.

Por su parte, las jugadoras del equipo de baloncesto femenino Lointek Gernika estarán recogiendo juguetes el fin de semana del 21 y 22 de diciembre en el Eroski de Gernika-Lumo y donarán a Cruz Roja camisetas firmadas y entradas para el partido que se celebrará el 4 de enero contra Sant Adriá.

Además, la Oficina de Voluntariado de Cruz Roja Bizkaia en la calle Jose María Olabarri 6 de Bilbao y las sedes de Cruz Roja en Portugalete, Durango, Getxo, Zalla, Igorre, Bermeo, Gernika, Mungia y Basauri funcionarán como puntos de recogida hasta el próximo 4 de enero.

Por su parte, el RETAbet Bilbao Basket, bajo su iniciativa "Un partido, una causa" y a través de su Fundación, dará a conocer la campaña a la afición el domingo 16 de diciembre en el partido contra el Rio Ourense Termal y difundirá mensajes de sensibilización en sus canales de comunicación.

Los hombres de negro junto a la afición realizarán una macrotirada de peluche nuevo a la pista durante el encuentro para que nadie se quede sin regalo estas navidades. Para incentivar que los aficionados puedan participar en esta acción solidaria, el club ha rebajado el precio de las entradas, y los primeros en acercarse al pabellón con su peluche nuevo podrán conseguir invitaciones para el siguiente encuentro.

Asimismo, la juguetería El Almacén Berria instalará una tienda en el propio pabellón para vender peluches a los aficionados y que todos puedan participar en la macrotirada. Además, los niños usuarios de Cruz Roja Bizkaia también recibirán como regalo 400 entradas para el partido del 11 de enero contra el Barcelona Lassa B.

Este mismo modelo de colaboración se llevará a cabo por parte del club de balonmano femenino HGB Prosetecnisa Zuazo, que también regalará 100 entradas para personas usuarias de la organización para el derby contra el Bera Bera el domingo 30 de diciembre, a las 12.00 horas en el polideportivo de Lasesarre.

Durante la recogida de juguetes se podrán donar únicamente juguetes nuevos, no bélicos, no sexistas y, preferiblemente, educativos para promover entre los más pequeños principios y valores educativos que fomenten el aprendizaje y la convivencia.

Según ha explicado Cruz Roja Bizkaia, el juguete recogido es nuevo ya que la normativa europea sobre la seguridad en los mismos exige poder garantizar la calidad de los juguetes, y esto no se puede garantizar en los juguetes usados. Por otro lado, Cruz Roja considera que cualquier niño tiene el derecho y merece recibir un juguete nuevo, sin distinción, con igual dignidad e iguales deseos.

En esta edición, además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se podrá colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.