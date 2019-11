Cruz Roja en Euskadi atendió en 2018 a más de 5.000 personas mayores, dependientes y cuidadoras

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Cuidadoras que se celebrará este martes, 5 de noviembre, Cruz Roja ha lanzado la iniciativa #MiraQuiénCuida, para visibilizar la realidad de las personas cuidadoras no profesionales y dar a conocer los servicios que realiza para apoyar a las personas que cuidan de otras personas.

Según ha señalado Cruz Roja, el aumento en la esperanza de vida es "uno de los indicadores que reflejan las consecuencias de las políticas sanitarias, sociales y económicas de un país, aunque el envejecimiento presenta retos a la sociedad". En ese sentido, ha añadido que este aumento de la esperanza de vida de la población "implica que haya un incremento de personas en situación de dependencia, debido a que cada vez son más las personas mayores de 65 años y a que el envejecimiento y la dependencia están estrechamente relacionadas".

Así, ha destacado que los datos del padrón continuo del INE de enero de 2019 señalan que en España hay más de 9 millones de personas mayores de 65 años y este sector de población representa ya el 19,3% de la población en España. Según la proyección del INE (2018-2068), en 2068 podría haber más de 14 millones de personas mayores, 29,4% del total de una población que alcanzaría los 48,5 millones de habitantes.

Cruz Roja ha indicado que "nuestra sociedad se ha sostenido en un modelo familiar de cuidados basado en la división del trabajo en el que tradicionalmente se ha delegado a la mujer la mayoría de las tareas relacionadas con los cuidados y la asistencia a otras personas, ya que sigue siendo una tarea asignada a la figura femenina puesto que, en datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el 89% de las personas cuidadoras en el año 2018 en España son mujeres".

Según ha señalado, las mujeres de menos de 65 años, especialmente las de 45-64 años, "contribuyen con más de la mitad de todo el volumen de cuidado (medido en horas) aportado por todos los cuidadores (55%)", y "es una mujer mayor la que recibe la mayor parte del cuidado provisto por cualquier cuidador (49%)".

Tras lamentar que las personas cuidadoras no profesionales y la labor que realizan "queda muchas veces invisibilizada porque se realiza fundamentalmente en el ámbito del domicilio privado y se trata de una actividad no remunerada", en la conmemoración del Día de las Personas Cuidadoras, Cruz Roja lanza la iniciativa #MiraQuienCuida para visibilizar la realidad de las personas cuidadoras no profesionales y dar a conocer los servicios que realiza para apoyar a las personas que cuidan de otras personas.

DATOS

Desde Cruz Roja han aportados datos como que más de 16% de los hogares españoles vive con alguna persona dependiente, "por lo que cuidar se convierte en una labor fundamental para garantizar una vida digna a quienes lo necesitan".

En el caso de Euskadi, Cruz Roja atendió en 2018 a más de 5.000 personas mayores, dependientes y cuidadoras desde diferentes programas, y más de 590 personas voluntarias de Cruz Roja participaron en actividades con personas mayores durante el pasado año en el País Vasco.

Según los datos de personas atendidas por Cruz Roja, más del 80% de las personas cuidadoras son mujeres, y, además, la mayoría de ellas son familiares de la persona dependiente (hijas o esposas).

En cuanto al perfil de la persona cuidadora, tiene una edad superior a los 50 años, comparte domicilio con la persona cuidada, afronta su labor a diario, carece de ocupación remunerada, y comparte este rol de cuidadora con otros roles familiares y no recibe ayuda de otras personas.