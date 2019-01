Cuenta atrás para la gran huelga de los colegios concertados

Ya es oficial. Los sindicatos ELA, STEILAS, CCOO, LAB y UGT de los centros de enseñanza concertada de iniciativa social de Euskadi han registrado de manera oficial ante el Gobierno vasco las ocho jornadas de huelga convocadas entre los días 16 y 25 de enero. Incluso no descartan la convocatoria de una huelga indefinida en el sector si siguen sin respuesta por parte de la patronal, lo que haría peligrar el curso escolar. Los sindicatos endurecen así unas movilizaciones que arrastran desde el curso pasado. El pasado mes de noviembre se produjeron cuatro días consecutivos de huelga.

Tras la última reunión mantenida con la patronal el pasado 19 de diciembre, los sindicatos no han recibido ninguna nueva notificación oficial, principalmente de Kristau Eskola, para retomar unas conversaciones que hasta la fecha se han llevado a cabo en torno a "propuestas vacías de contenido", según ha denunciado la representante de ELA, Miren Zubizarreta, en nombre de las cinco centrales sindicales.

Entre otras reivindicaciones sindicales, figura la de recuperar el poder adquisitivo perdido después de 10 años sin convenio. "No es justo querer llevar adelante un proyecto educativo a costa de los propios trabajadores del sector, porque eso no es aceptable y no puede ser que la evolución registrada en la educación en estos diez años recaiga sobre las condiciones laborales de sus trabajadores", se ha quejado Zubizarreta.

En ese sentido ha puesto como ejemplo que si entre 2009 y 2018 se ha registrado una pérdida del poder adquisitivo del 12,4 %, "evidentemente el 1,75 % de subida que propone la patronal está todavía muy lejos de esa cifra. Tienen margen de mejora".

Los trabajadores llevan diez años sin que se haya renovado el convenio. Junto a la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo, entre sus demandas destacan la recolocación del personal excedente en los centros, la actualización de los salarios y la mejora de las condiciones laborales de los especialistas de apoyo educativo y el personal de infantil.

Además, exigen el reconocimiento de 70 horas al año por el trabajo del personal docente fuera del horario del centro, así como de horas complementarias para poder preparar las clases. También incluyen la equiparación salarial entre el profesorado de ESO 1 y ESO 2.

El conflicto de los centros de iniciativa social afecta a una población escolar de alrededor de 120.000 alumnos. El sector emplea a unos 9.000 trabajadores y engloba a 215 centros de enseñanza, de los que la gran mayoría están gestionados por Kristau Eskola, hasta un total de 135; otros 45 corresponden a AIC; y 14 a Ikasgintza, principales patronales.