Cuerda afirma que se lo ha pasado "muy bien" haciendo 'Tiempo después' y que es "una película buena"

Cuerda ha presentado en rueda de prensa, en el marco del Festival de San Sebastián, la película 'Tiempo después', que se proyecta fuera de concurso en la Sección Oficial, junto a los actores Roberto Álamo, Carlos Areces, Joaquín Reyes, César Sarachu, Blanca Suárez, y Arturo Valls, y los productores Carmela Martínez y Félix Tusell.

'Tiempo después' se sitúa en 9177, "mil años arriba, mil años abajo", cuando el mundo entero se ha visto reducido a un solo Edificio Representativo y a "unas afueras cochambrosas habitadas por todos los parados y hambrientos del cosmos". Entre todos estos desgraciados, José María decide que "con las dificultades que haya que salvar y mediante la venta en el Edificio Representativo de una riquísima limonada que él manufactura, otro mundo es posible".

Cuerda, quien ha incidido en que en Albacete son "gente seria, prudente y vidente" al ser preguntado por la situación por la que atraviesa la sociedad española que se refleja en su filme, ha bromeado diciendo que él es "muy llorón" y que llora "prácticamente todos los días", pero que "la política de hoy en día no da ganas de llorar". "Lo que hay que hacer es darles cachetillos, como secos pero que se noten", ha dicho.

En esa línea, ha considerado que a la España actual "no hay por donde pillarla". "Yo hago lo que puedo y sale lo que sale y se ve como se ve. La perspectiva desde las que se miran las cosas parece que no cambian y deberían cambiar. Por los datos de la contemplación de los compañeros humanos deberíamos deducir que no lo estamos haciendo bien para nada", ha asegurado.

"JUEGO DIVERTIDO"

El director manchego ha afirmado que no es una de sus preocupaciones lo que hace llegar al público cuando crea una obra. "Si yo he escrito eso, el lector puede ser capaz de leerlo y yo hacerle que lo entienda. Estamos en igualdad de condiciones. Se establece un juego que puede ser divertido, y me consta que es divertido porque he visto cómo se ríe la gente viendo mis películas. No lo busco, pero lo encuentro", ha expresado.

Asimismo, ha asegurado que se lo ha pasado "muy bien" haciendo esta película, al tiempo que ha considerado que la escena de amor que comparten los personajes de Roberto Álamo y Blanca Suárez en 'Tiempo después' es "la mejor historia de amor" que ha contado nunca.

Por su parte, los actores presentes en la rueda de prensa ha coincidido en que el guión de José Luis Cuerda "no se puede mejorar", por lo que no han necesitado "meter ninguna 'morcilla", y que no han tenido que repetir muchas tomas. En ese sentido, Joaquín Reyes ha afirmado que ha sido "un regalo" trabajar en la película . "Ha habido muchos momentos en los que me ha dado mucho gustico estar", ha bromeado.

Félix Tusell, por su parte, ha destacado que para 'Tiempo después' han logrado reunir a "grandes profesionales" y que "todo el mundo" estaba "entusiasmado" de poder trabajar con Cuerda. Además, ha subrayado que el largometraje "reparte contra todo y contra todos: monarquía, religión, revolución, estamento del poder y masa aborregada", lo que hace "muy rica" esta película.