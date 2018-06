Darpón defiende la honestidad de los funcionarios en la OPE de Osakidetza pero actuará si se detectan irregularidades

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ha anunciado que el Consejo de Administración de Osakidetza ha acordado realizar un análisis exhaustivo de coherencia de los resultados de las pruebas de la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza y ha defendido que el Gobierno cree que la "honestidad" de los funcionarios públicos, pero ha advertido de que "actuarán y pedirán responsabilidades si se demostrara que alguien no ha actuado de acuerdo a la deontología y a la profesionalidad que corresponde".

"Todo el mundo es honesto mientras no se demuestre lo contrario. ¿Usted pone la mano en el fuego porque todo el mundo es honesto? Evidentemente no", ha señalado.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, junto a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica y la directora de IVAP, Maite Iruretagoiena, Darpón ha comparecido para aclarar las denuncias de partidos de la oposición y de sindicatos sobre la posibilidad de que se hayan producido "filtraciones" en los exámenes de la OPE de Osakidetza.

El titular de Salud ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y calma" a los opositores y profesionales de los tribunales de la OPE de Osakidetza que han sido cuestionados "sin que se haya ofrecido prueba o evidencia alguna".

En este sentido, ha dicho que si alguien tiene evidencias sobre irregularidades que se hayan podido producir, ha pedido que se presente una denuncia "formal" para su investigación.

"Yo no las tengo. No disponemos de ningún acta notarial", ha subrayado antes de pedir que si alguien tiene alguna prueba o dato que Osakidetza o el IVAP no disponga en este momento "que la ponga sobre la mesa; que exponga nombre y apellidos, la prueba de cargo y nosotros procederemos".

Según ha explicado, "la incidencia más reseñable, al margen de las declaraciones de partidos y sindicatos", es un escrito remitido por un miembro del tribunal de Angiología y Cirugía vascular ante el que Osakidetza "ha dado traslado al Tribunal, al IVAP y ha abierto un expediente, de momento, informativo".

Darpón ha indicado que "a parte de valoraciones no concluyentes sobre las notas más altas o bajas de los opositores en algunas de las pruebas", Osakidetza no ha recibido ninguna denuncia "fundamentada" sobre posibles irregularidades en la OPE.

Por ello, ha pedido a EH Bildu, Elkarrekin Podemos, al PP y a aquellas organizaciones sindicales que han "cuestionado" la actual OPE "responsabilidad y respeto".

Asimismo, ha defendido que el Departamento de Salud, Osakidetza y el IVAP "han puesto y continúan poniendo todos los medios a su alcance para garantizar la transparencia en el proceso y la igualdad de oportunidades para todas las personas inscriptas en la OPE actual". "Osakidetza y el IVAP han velado por la transparencia y riguroso control del proceso y han actuado en todo momento con diligencia", ha subrayado.

ANÁLISIS EXHAUSTIVO

Darpón ha explicado que ha convocado este lunes al Consejo de Administración de Osakidetza que ha acordado realizar un "análisis exhaustivo de coherencia de los resultados de todas las pruebas celebradas y que se produzcan de la OPE".

Una vez concluido este análisis, se comunicarán los resultados y "en caso que se demostrara que se ha podido cometer alguna infracción, se canalizará por la vía administrativa o judicial, según corresponda y se tomarán las medidas oportunas, si es que fuera el caso".

Respecto a la solicitud de paralización del proceso por los grupos políticos y algunas organizaciones sindicales, Darpón ha explicado que son más de 10.000 las personas que ya han realizado los exámenes y otras 83.000 personas están a punto de realizarlo.

"No merecen que este proceso se paralice sin motivos objetivos", ha defendido antes de reiterar que Osakidetza, a día de hoy, no ve motivo para paralizar esta OPE, por lo que va a continuar desarrollando los exámenes pendientes con normalidad, tal y como estaba previsto.

RESPETO A SU HONRADEZ

Según ha explicado, no van a paralizar la OPE "por respeto y responsabilidad" a los opositores; a los trabajadores del IVAP y Osakidetza que llevan mucho tiempo preparando las pruebas; y a los miembros de los tribunales, "todos ellos profesionales de Osakidetza que, hasta que no haya una demostración objetiva de lo contrario, merecen respeto a su honradez".

El consejero ha informado de que las pruebas han contado con 86 tribunales formados por 1.376 profesionales de Osakidetza de la misma categoría y especialidad de la prueba, "sujetos a una deontología y confidencialidad, y proceso sancionador, si se demostrara que han faltado a ello".

"Participan en el tribunal 1.376 personas. Mientras no se demuestre lo contrario, todos ellos merecen un respeto a su profesionalidad y honestidad y yo se lo doy. ¿Puede haber alguien que no cumpla con sus obligaciones? Siempre, para eso está el resto de procedimientos", ha indicado.

Darpón ha subrayado que el Gobierno "no cuestiona ni su independencia ni su profesionalidad, ni la soberanía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones, mientras alguien, desde pruebas objetivas, no demuestre lo contrario".

No obstante, ha precisado que "si llegara a demostrarse que alguno de ellos ha incumplido sus obligaciones profesionales y deontológicas", ha indicado que le pedirán "inmediatamente" todas las responsabilidades que correspondan.

"En el Gobierno creemos en la honestidad de los funcionarios públicos, de los trabajadores de Osakidetza y del resto de Entes públicos pero no tengan ustedes duda: actuaremos y pediremos responsabilidades si se demostrara que alguien no ha actuado de acuerdo a la deontología y a la profesionalidad que corresponde", ha insistido.

El consejero ha reiterado que "nadie del Departamento de Salud, de la Dirección General de Osakidetza ni del IVAP, forman parte de los tribunales, ni ponen exámenes, ni los corrigen", sino que los 86 tribunales "son independientes, soberanos y están compuestos por profesionales de Osakidetza".

La directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, por su parte, ha considerado que es una "irresponsabilidad" de Elkarrekin Podemos que el acta notarial que ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que ha presentado, no se la haya trasladado a Osakidetza. "Tenemos un interés importante en llevar a cabo este proceso limpiamente y no nos va temblar la mano", ha asegurado.

Según ha explicado, se han presentado 10.000 personas, de las que 58 han presentado reclamaciones relacionadas con las preguntas de los exámenes.

Por último, la directora de IVAP, Maite Iruretagoiena, ha explicado que el instituto es el encargado de realizar las pruebas teóricas de la OPE "a través de profesionales de prestigio de la red pública de Osakidetza" y ha indicado que todos estos profesionales han firmado una cláusula de confidencialidad y "saben perfectamente cuáles son sus responsabilidades".

Además, ha explicado que se ha establecido un protocolo de seguridad que recoge, entre otras medidas, la custodia de la prueba en una sala de seguridad que tiene el IVAP hasta su entrega a Osakidetza en la víspera de la celebración de la prueba.

"Estas pruebas quedan custodiadas, con vigilancia permanente, hasta el momento del examen y dos horas antes de la celebración de la prueba se le entrega al tribunal recordándoles a sus miembros que deben garantizar la confidencialidad de la prueba y que son los últimos responsables de la idoneidad y transparencia del proceso", ha subrayado.