La exposición 'David Smith. Eduardo Chillida' será uno de los hitos de la temporada 2019-2020 de Chillida Leku

Chillida Leku ha presentado este viernes los hitos para la temporada 2019-2020, entre los que destacan la exposición 'David Smith. Eduardo Chillida', que se inaugurará la próxima primavera, con la que el museo ubicado en Hernani (Gipuzkoa) acoge por primera vez en su historia a un artista contemporáneo del escultor donostiarra.

Los responsables del museo fundado por Eduardo Chillida han presentado en rueda de prensa la nueva temporada, después de su plena reapertura al público el pasado mes de abril, en la que el público podrá disfrutar hasta el mes de marzo de 'Eduardo Chillida. Ecos', un recorrido de carácter retrospectivo por la producción artística del escultor guipuzcoano a través de más de 90 piezas.

Tras finalizar este muestra, el caserío Zabalaga acogerá 'David Smith. Eduardo Chillida', una gran exposición con la que Chillida Leku tiende la mano por primera vez en su historia a otro artista de su tiempo. La obra del estadounidense David Smith (1906-1965) ha sido mostrada en España "en contadas ocasiones" y se inscribe en la generación del expresionismo abstracto americano con "un importante vínculo con el arte europeo de su época".

Por otro lado, en uno de los espacios situados en la planta superior del caserío Zabalaga, que se encuentra dedicado de forma monográfica a grandes series o proyectos que marcaron la trayectoria artística de Eduardo Chillida, ofrecerá hasta el próximo mes de noviembre la posibilidad a los visitantes de profundizar en la serie Peine del Viento. Esta muestra dará paso a un monográfico "sobre el tema recurrente de la luz en su obra y la serie Buscando la luz".

El programa expositivo de la nueva temporada se completa con 'The Shadow Belongs to Light [La sombra pertenece a la luz]', que toma su nombre del libro de artista de Louis Isadore Kahn y Eduardo Chillida, editado de manera póstuma por The Dalí Museum y la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce en 2017. Los grabados que componen este libro de artista podrán verse por primera vez en España a partir de junio de 2020 gracias a la exposición en Chillida Leku.

La propuesta de exposiciones se complementará a lo largo de todo el curso 2019-2020 con una variada programación divulgativa que, "desde un enfoque educativo y de investigación, contribuirá a profundizar en la obra y vida de Eduardo Chillida".

"UNIVERSO CHILLIDA"

Una de las novedades será el ciclo 'Universo Chillida. Charla y café por el museo', una cita mensual que correrá a cargo de la responsable de Educación de Chillida Leku, Nausica Sánchez. Estos encuentros abordarán temas como 'Chillida Leku. El lugar y la colección', 'Chillida en París', 'Universo Maeght', 'Hernani. Primeros hierros', 'Chillida y la obra pública' o 'David Smith y Chillida', entre otros.

A lo largo del curso se celebrarán una serie de conferencias y mesas redondas, como la dedicada al Peine del Viento el 28 de noviembre, o el coloquio en el marco del festival Korner, organizado por Donostia Kultura, que tendrá lugar en febrero y que buscará el punto de intersección entre el fútbol y la cultura.

Durante esta temporada se presentará también el 'Catálogo razonado de escultura de Eduardo Chillida vol. III', de la mano de los codirectores del proyecto Ignacio Chillida y Alberto Cobo, junto con la editorial Nerea y Kutxa Fundazioa, quien ha financiado la investigación y edición de la obra. Cada pieza catalogada incluye información detallada sobre materiales, propietarios, exposiciones y bibliografía, y se acompaña de una o varias reproducciones fotográficas.

En esta nueva temporada se seguirán ofreciendo en el museo distintos tipos de visitas guiadas, comentadas y dialogadas, disponibles para grupos de todas las tipologías y en diferentes idiomas (castellano, euskera, francés, inglés y alemán).

Además, todos los domingos se ofrecerán visitas familiares adaptadas a público infantil y un sábado al mes los niños y niñas, acompañados de un adulto, podrán participar en talleres temáticos. Entre otras actividades, el 8 de febrero y el 6 de junio la coreógrafa Myriam Pérez Cazabon experimentará con las esculturas a partir del propio cuerpo en un taller de danza dirigido a niños y niñas de 6 a 11 años bajo el título 'Habitar la escultura'. La programación familiar se completará el 4 de abril con una visita dinamizada a la exposición 'David Smith. Eduardo Chillida'.

DOCENTES Y ESCOLARES

En la programación de 2019-2020 tienen también especial importancia las actividades orientadas a grupos escolares, docentes e investigadores. Los días 16 y 17 de octubre se celebrarán en el museo las jornadas de profesores gratuitas, planteadas como "un espacio de encuentro donde dar a conocer el museo, su colección y las exposiciones, así como los contenidos pedagógicos ofrecidos".

En este mismo sentido, con motivo de la inauguración de cada una de las exposiciones temporales que tendrán lugar a lo largo del curso escolar en el museo, se realizarán visitas exclusivas para profesores focalizadas en los aspectos que pueden ser más relevantes para trabajar en el aula con el alumnado o bien para preparar una visita con ellos a posteriori.

En esta temporada se abrirá también un grupo de investigación pedagógica en torno al pensamiento de Chillida, cuyo primer encuentro se celebrará el 21 de noviembre. Esta iniciativa tiene como objetivo "profundizar en la potencialidad pedagógica de la obra del escultor".

Paralelamente a esta programación para docentes, Chillida Leku ofrece visitas adaptadas a los distintos niveles educativos, desde infantil y primaria hasta secundaria y bachillerato. Todas las visitas se pueden hacer en euskera, castellano, inglés, francés o alemán.

Por último, en esta nueva etapa Chillida Leku se ha unido a la Ruta del Hierro en los Pirineos, un proyecto transfronterizo para acercar al público a la transformación y comercialización del hierro, combinando la cultura y la historia industrial.