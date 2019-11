Debate en clave vasca: los candidatos desafían al cronometro para anunciar decenas de medidas

"Las compañeras de lengua de signos de ETB4 lo están pasando mal cuando hablan todos a la vez", ha advertido el moderador Xabier García Ramsden a los cinco candidatos vascos que han debatido en EiTB este miércoles por la noche en la antesala de las generales del 10 de noviembre. Hablaban juntos, se cortaban y respondían a preguntas concretas porque era un formato menos encorsetado y más ágil que el debate del lunes con los cinco líderes de los grandes partidos españoles.

De izquierda a derecha, se han ubicado Aitor Esteban por el PNV -el único con corbata-, un lehendakari por el PSE-EE, Patxi López -con un pin con el logo de los objetivos de desarrollo sostenible-, Juantxo López de Uralde en nombre de Elkarrekin Podemos pero ya no como líder de Equo, Oskar Matute por EH Bildu y Marimar Blanco del PP -aunque en abril este partido se quedó sin representación-. Han dispuesto de un atril a media altura para tomar notas y de un vaso de agua para aclarar la garganta.

López ha aprovechado para presentar a Pedro Sánchez como la opción más efectiva de Gobierno para España y ha culpado a Unidas Podemos de la repetición electoral. "No quisisteis el Gobierno de coalición", ha afeado López a López de Uralde al tiempo que descartaba alianzas con un PP de "recortes" y "corrupción". Blanco no ha perdido la ocasión para terciar en el debate: "Somos el mismo PP que le hizo lehendakari y presidente del Congreso". La representante 'popular' ha repartido también culpas ya que ha acusado al PNV de "traicionar" a Mariano Rajoy al sumarse a la moción de censura días después de pactar unos presupuestos. "Tiene un problema el PP si todavía no se ha mirado al espejo de lo que pasó en la moción de censura", ha zanjado Esteban.

Cataluña -como era previsible- también se ha colado en el debate. EH Bildu lo ha considerado un espejo, mientras que el PNV ha argumentado que "hay que ser propositivo" y ha pedido a España que reconozca su problema territorial. López de Uralde ha indicado que la sentencia del 'procés' es "profundamente injusta", mientras que López y Blanco han criticado la vía rupturista unilateral.

El moderador ha pedido tres propuestas a los presentes y los candidatos han desafiado el cronometro para colar decenas de ellas. Esteban ha llegado a esgrimir su programa, con 126, aunque ha fijado como prioridad las pensiones y el reconocimiento nacional vasco. Desde el PSE-EE, López ha elevado la apuesta a 370 propuestas, pero ha citado la "emergencia climática" y buscar una salida social al "enfriamiento" -que no crisis- de la economía. Agenda social, ecologista y feminista, ha enumerado López de Uralde, que ha reclamado un SMI de 1.200 euros y una pensión mínima de 1.080 euros. Matute, a gran velocidad, ha tenido tiempo de mencionar también el problema de las casas de apuestas. Del programa del PP, Blanco ha anunciado una ley contra los okupas porque "los vecinos no pueden salir seguros" en lugares como Vitoria, Portugalete o Santurtzi.