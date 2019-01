Desciende en Euskadi la gripe en la última semana, con 393,8 casos y ocho fallecimientos

La actividad gripal de Euskadi ha experimentado un descenso en la última semana, en la que la tasa de incidencia ha sido de 393,8 casos por 100.000 habitantes frente a los 532,5 de la semana previa. El número de fallecimientos desde el inicio de la temporada se eleva a 52 en el País Vasco, de ellos ocho en esa última semana.

El consejero de Salud, Jon Darpón, que comparecía este jueves en una rueda de prensa en Bilbao, ha confirmado esta disminución de la actividad gripal después del aumento de casos que se había producido como consecuencia de la situación meteorológica en enero, que no ha sido "buena para las personas", pero "fantástica para los virus, con frío y humedad".

Darpón ha indicado que "afortunadamente" ya se marca una "tendencia de descenso". El consejero ha afirmado que la gripe es "un fenómeno epidemiológico que visita todos los años" y ha insistido en que la vacuna sigue siendo la "principal medida de prevención", aunque no tiene la eficacia de otras vacunas incluidas en el calendario vacunal.

El consejero ha aprovechado para agradecer el trabajo de todos los profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria y de urgencias, desde que se inició la gripe en la tercera semana de diciembre, cuando se empezó a superar el úmbral epimediológico. Según ha subrayado, han tenido "mucho más trabajo" que en las épocas no epidémicas, pero su respuesta ha sido "magnífica". "La gripe solo ha sido noticia porque crecía, no porque el sistema sanitario no lo estuviera abordando con total eficacia", ha afirmado.

EVOLUCIÓN GRIPE

En un comunicado, el último informe de la Red de Vigilancia Epidemiológica-Médicos Vigía, que ha analizado el periodo comprendido entre el 21 y el 27 de enero, revela que la tasa de incidencia de la gripe "vuelve a niveles de intensidad media", a la espera de ver su evolución las próximas semanas.

Osakidetza ha subrayado que la incidencia en el grupo de edad en el que habitualmente mayores tasas de contagio se dan, que es en los niños y niñas de entre 0 y 4 años, se ha reducido en más de una tercera parte, lo que podría indicar que la actividad gripal está descendiendo.

Según este informe, en lo que va de temporada se han notificado 1.221 casos de personas hospitalizadas, de las cuales 306 cumplían criterios de gravedad. Además, se han registrado 52 fallecimientos a causa de complicaciones generadas por la gripe. Según ha precisado Osakidetza, prácticamente la totalidad pertenecían a alguno de los grupos considerados de riesgo, es decir, eran mayores de 65 años o padecían alguna enfermedad crónica.

El último estudio también revela que la red de Atención de Primaria de Osakidetza ha registrado desde el inicio de la temporada un total de 6.868 consultas por síndrome gripal, aunque la demanda asistencial ha descendido durante la última semana analizada.

El Departamento de Salud y Osakidetza ha insistido en pedir que se haga un "uso responsable" de los recursos sanitarios en caso de notar los síntomas propios de la gripe, valorando, en función de la sintomatología, cuál es el servicio sanitario más adecuado para atender y resolver su problema (médico de familia, puntos de atención continuada o PAC y, en última instancia en caso de complicaciones graves, las urgencias hospitalarias).

De ese modo, según ha apuntqado, se evitarán "esperas innecesarias" para recibir la atención y, al mismo tiempo, se estará contribuyendo a no saturar el propio sistema sanitario.

En este sentido, ha recordado que la gripe es una enfermedad molesta, pero benigna en la población sana, y que no tiene tratamiento específico, por lo que el reposo, la ingesta de abundantes líquidos y antitérmicos para atajar la fiebre son las principales recomendaciones.

En el caso de que la fiebre persista, se debe consultar con el médico. La gripe es una enfermedad vírica ante la que los antibióticos no son eficaces y se recomienda, dado su alto índice de transmisión y contagio, adoptar medidas higiénicas precautorias como taparse la boca con la nariz o el brazo al toser o estornudar, lavarse frecuentemente las manos o utilizar pañuelos desechables.