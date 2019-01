Detenido en Vitoria por robar en los trasteros de una vivienda del barrio de Judimendi

En un comunicado, el Departamento de Seguridad ha informado de que el suceso tuvo lugar hacia las siete de la mañana de este pasado lunes cuando un vecino de la calle José Mardones alertó a la Ertzaintza de que podían estar robando en los trasteros de su inmueble.

Cuando los agentes estaban hablando con el particular que había dado el aviso, un desconocido salió del portal con dos maletas. Al no conocerlo el vecino que había dado la alarma, se procedió a su identificación. El joven dijo ser pareja de una vecina del tercero pero, según se pudo comprobar, no era cierto.

Las maletas que portaba y los objetos que había en su interior habían sido robados de dos camarotes a los que habían forzado sus cerraduras. Ante estas evidencias, se procedió al arresto del sospechoso, que tenía antecedentes policiales.