Diego Vasallo inaugura en Bilbao una exposición única a dúo con el pintor Cormán inspirada en el Romanticismo

El músico Diego Vasallo y el pintor Jesús Mari Cormán han inaugurado en Bilbao su primera exposición conjunta. Bajo el nombre de The Black Twins, han reunido 40 obras realizadas por ambos y que han sido unidas bajo el denominador común de la influencia del Romanticismo y la época victoriana. La muestra, de carácter único, puede visitarse hasta el 12 de julio en la sede del Colegio de la Abogacía de Bizkaia (Rampas de Uribitarte, 3).

El integrante de Duncan Dhu y el pintor guipuzcoano son amigos desde hace 30 años pero, a pesar de compartir gustos afines y cercanos, nunca habían colaborado en ningún proyecto, aunque Cormán había sido el principal letrista de las composiciones de la primera etapa en solitario del compañero de Vasallo en el grupo donostiarra, Mikel Erentxun.

La elección de la sede del Colegio de la Abogacía como la primera a albergar este proyecto artístico común tampoco es casual, porque su decoración, con referencias interiores decimonónicas, se presta a sugerir un ambiente evocador del periodo victoriano.

Las 40 obras, con un fuerte componente abstracto y casi monocromáticas, sobre todo en el caso de las de Vasallo, y predominio del negro y el gris, han sido repartidas por las estancias de toda la planta, que incluye habitaciones con chimeneas, pasillos y salones.

Una de las particularidades es que ambos artistas han prescindido en sus obras de títulos y los cuadros se exhiben sin firma. "Hemos prescindido de forma intencionada de etiquetas para que se confundan las autorías, los cuadros no están identificados y a quien no nos conozca, o no conozca nuestra obra", ha explicado Cormán.

"Nos apetecía que el visitante hiciese un recorrido orgánico porque esta exposición no deja de ser un diálogo entre nosotros y entre nuestras obras y queríamos que la visión del espectador también fuese fluída y las contemplara sin preocuparse demasiado de quién era cada autor", ha añadido.

La idea era "que fuese como escuchar un disco, oir las canciones sin atender al libreto y a quién toca cada cosa o en cada canción, en este caso cuadro, y no estar pendiente de otro aspecto que no sea la contemplación estética y olvidarse de los créditos".

No es esa la única similitud con lo musical de la exposición. El nombre elegido por la pareja es The Black Twins: "Empezamos a tirar del hilo y el proyecto acabó siendo casi una mini gira y esta de Bilbao la primera escala. Y como ya estabamos en clave musical, acabamos poniéndole este nombre al proyecto, que también evoca la novela gótica victoriana y se prestaba bastante que fuera en inglés.

CONFLUIR CON NATURALIDAD

Es además, el título del díptico obra de Cormán con la que arranca el recorrido, quien considera que esta muestra "es el debut de The Black Twins, de algo que pretendía ser una pequeña colaboración eventual pero que nos dimos cuenta de que tenemos una especie de fluctuación en nuestras vidas creativas que era inevitable confluir pero con naturalidad, que es lo atractivo, hacer algo porque te lo pide el cuerpo".

Vasallo coincide en esa apreciación. "Aunque hemos compartido décadasde conversaciones e influencias nunca habíamos hecho nada juntos y comprobamos que eel proyecto como concepto ya estaba en las obras de cada uno y era bastante lógico que acabara ocurriendo. Ha sido más una labor de montaje para buscar como un guión de las obras pero no ha hecho falta hacer un trabajo específico de puesta en común de criterios porque nosotros nos conocemos desde hace 30 años y también a nuestras respectivas obras y sabíamos lo que podíamos hacer y lo que no".

En el terreno de las influencias, Vasallo sostiene que en este terreno de lo victoriano, que a los dos nos gusta y nos influencia, no hizo falta hacer un trabajo diferenciado sino que gran parte de nuestras respectivas obras funcionaba poniéndolas juntas. Cuando nos planteamos la muestra, no hizo falta hacer un trabajo exhaustivo, en seguida se nos ocurrieron ideas comunes que ya estaban en la obra de cada uno y lo que hicimos fue compartirlas".

Para Cormán traer lo victoriano al presente lo han hecho con "total naturalidad, sin buscarlo, como surgen las mejoras cosas y hacer esto es una cosa bastante anacrónica y contracorriente pero eso es precisamente lo atractivo".

PUERTA ABIERTA

Vasallo deja abierta incluso la puerta a otro tipo de colaboraciones. "Esta es la primera exposición del proyecto Black Twins que yo creo que es un arranque de algo más, que empieza ahora, pero no sabemos ni cuándo ni cómo acabara ni por dónde puede seguir", ha señalado.

En ese sentido, el también músico considera que "las influencias que nos unen son lo suficientemente amplias como para que surjan más colaboraciones, que no necesariamente tienen que ser exposiciones pictóricas, sino que pueden ir por otros caminos, así que veremos hasta dónde nos lleva".

Jesús Mari Cormán, que además de pintor, es letrista y poeta, adelanta asimismo cuál será el siguiente paso del dúo. Una vez clausurada esta muestra, ya tienen prevista una siguiente, que será ya el próximo año en la sala Sanz Enea de Zarautz pero con obras distintas a la actual, lo que convierte cada exposición en algo único y exclusivo.

La elección del edificio en el municipio guipuzcoano, al igual que en el caso del Colegio de la Abogacía de Bizkaia "es importante, para que los lugares en los que expongamos sean lo suficientemente seductores y evocadores como para que un proyecto como éste cobre un sentido añadido".