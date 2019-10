La Diputación de Álava dice que hará "todo lo posible" para "recuperar" la marca Rioja Alavesa registrada por DO Rioja

La Diputación Foral de Álava ha afirmado este miércoles que hará "todo lo posible" para "recuperar" la marca Rioja Alavesa después de que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja haya registrado el nombre en la Oficina Europea de Patentes y Marcas.

Así lo ha anunciado el diputado general, Ramiro González, ante las Juntas Generales de Álava, donde ha subrayado que la institución trabaja "constantemente" para "mantener en manos de los alaveses y alavesas un nombre que es patrimonio de la comarca".

Según ha explicado la Institución foral, hace unos meses la Oficina Europea de Patentes y Marcas registró la leyenda Rioja Alavesa vinculada al logo distintivo del Rioja. De esta forma, el Consejo Regulador sumaba unos nuevos derechos a los que ya logró hace casi 20 años cuando registró la misma marca en la oficina de patentes española.

Como consecuencia, la institución riojana puede hacer uso del nombre, junto con su logo, para productos de merchandising, bebidas no alcohólicas (cafés, té) y otras bebidas alcohólicas distintas del vino.

"Creemos que tanto la Diputación, como otras instituciones vascasafectadas, así como el conjunto de la sociedad alavesa, no entienden que el Consejo Regulador de Rioja se haya apropiado de este derecho, nos parece que esta entidad se ha extralimitado en sus competencias de control, promoción y venta de vino", ha añadido el diputado general.

Para González, "al igual que el nombre de una Comunidad Autónoma no es posible registrarlo ni por un particular ni por otra comunidad, lo mismo debería suceder con una parte del Territorio". "Creemos quesu uso no puede concederse en exclusiva a nadie, menos para los productos solicitados", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa presentó individualmente solicitud de oposición al registro europeo de esta marca, una opción a la que el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava valoraron sumarse.

Entre todas las instituciones, y bajo asesoramiento jurídico especializado, se decidió que la presentación de oposición se realizara por parte únicamente de la Cuadrilla, al ser la vía de recurso más apropiada en función de la argumentación esgrimida.

La oficina europea falló en contra las alegaciones presentadas y actualmente se encuentra de nuevo en estudio desde la perspectiva jurídica.

"Esto no significa que la Diputación no vaya a ejercer acciones de oposición a la marca Rioja Alavesa en el futuro; seguimos trabajando para encontrar una vía que pueda prosperar. No hay que olvidar que esta institución foral ya impidió el año pasado, y en dos ocasiones, que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja registrara la marca Rioja Alavesa, sin logo de Rioja, para su uso en ropa y entretenimiento", ha concluido.