La Diputación de Álava no intervendrá por ahora residencias privadas pero no descarta hacerlo más adelante

La Diputación Foral de Álava no considera necesario, al menos en este "momento", intervenir las residencias privadas del territorio, aunque no descarta adoptar una medida de este tipo en función de cómo evolucione la pandemia de coronavirus, según ha informado el diputado de Políticas Sociales, Emilio Sola.

Sola, en una rueda de prensa por videoconferencia tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno Foral, se ha referido a la posibilidad de que la Diputación de Álava, en el marco de las atribuciones que ha concedido a los poderes públicos el estado de alarma decretado por el Ejecutivo central, asuma directamente la gestión y el control de las residencias privadas del territorio.

En la actualidad, en Álava hay 86 residencias de ancianos privadas y once públicas, en las que, según los últimos datos aportados por la Diputación Foral, hay 212 personas infectadas por el covid-19.

Además, el número de fallecidos entre los usuarios de estos centros asciende en Álava a 40 personas, después de que en las últimas 24 horas se haya registrado un nuevo deceso en un centro de titularidad foral.

"PROPORCIONALIDAD"

Sola, que ha repasado las actuaciones que el Ejecutivo alavés ha adoptado desde el inicio de la crisis sanitaria para extremar las medidas de seguridad en estos centros, ha recordado que la regulación establecida por el Gobierno español faculta a las administraciones públicas para intervenir residencias privadas, pero siempre de acuerdo a criterios de "proporcionalidad y necesidad".

El diputado foral ha explicado que, al menos "hasta el momento" actual, la Diputación no ha considerado "necesario" aplicar una medida de este tipo, lo que, según ha precisado, no significa que más adelante no se pueda adoptar una decisión así, en función de cómo evolucione la pandemia.