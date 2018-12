Diputación de Bizkaia impulsa una campaña navideña que anima a elegir juguetes no sexistas que potencien la imaginación

La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha una campaña en estas fiestas de Navidad que apuesta por la elección de juguetes no sexistas que potencien la imaginación y el juego en libertad. La campaña cuenta con el lema 'Sus sueños no tienen límites. ¿Se los vas a poner tú? Elige juguetes no sexistas' y su gráfica está protagonizada por una niña astronauta y un niño que patina sobre hielo.