Diputación de Gipuzkoa dice que la nueva norma foral de peajes en N-1 y A-15 "es fruto de la responsabilidad política"

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha presentado ante las Juntas Generales de Gipuzkoa el Proyecto de Norma Foral por la que se regula para los vehículos pesados de transporte de mercancías el canon por uso de determinados tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-1 en Gipuzkoa, y ha subrayado que esta nueva norma es "fruto de la responsabilidad política".

En su comparecencia, a petición propia, la diputada ha subrayado que esta nueva norma foral es "la única herramienta" de la que disponen la Diputación Foral y las Juntas Generales de Gipuzkoa para "garantizar la continuidad del sistema AT".

"La nueva norma foral es fruto de la responsabilidad política, porque no se conoce el plazo de resolución del recurso ni el fallo final, por lo que creemos necesario aprobarla en esta legislatura para garantizar el cobro del canon", ha resaltado.

Oiarbide ha recordado que "en Juntas Generales se decidió que mediante los peajes se realizará el mantenimiento y mejora de varios tramos de la N-I y la A-15, aplicando la justicia a través del pago por uso". "Tras la puesta en marcha de este peaje, no somos los guipuzcoanos los únicos en mantener estas carreteras. Aportan todos los usuarios por primera vez", ha reiterado.

La sentencia que anula la actual norma foral, "que está vigente mientras no sea firme", concluía que el sistema AT "penaliza a los transportistas de fuera del Territorio, que son los que realizan mayor recorrido, y que favorece a los guipuzcoanos que principalmente se mueven dentro del territorio y abonan solo la tarifa de Andoain", ha apuntado.

La responsable foral ha incidido en que, a pesar de "no compartir" la sentencia, "no se puede obviar que existe" y es por ello que se ha preparado esta nueva norma foral que comienza su trámite en Juntas Generales y se prevé que se apruebe a finales de año.

"Nosotros creemos que el sistema AT no es discriminatorio. Ahora, además, tenemos datos reales que confirman esto. El 72% de los transportistas que pasan sólo por el pórtico de Andoain no son de Gipuzkoa, en contra de lo que afirma la sentencia", ha aseverado la diputada.

En ese sentido, ha añadido que esos camiones llegan fundamentalmente desde la autovía A-15 de Navarra o bien desde la autovía Beasain-Bergara o la AP-8 desde Zarautz. Del denominado tráfico mixto o tráfico que entra o sale de Gipuzkoa, el 18% es guipuzcoano. "Estos datos reales contradicen los supuestos asumidos como ciertos en la sentencia", ha subrayado.

Según ha recordado Oiarbide, la mayor novedad de la nueva norma foral consiste en alargar el tramo intermedio cobrado por el arco de Andoain a 5,37 kilómetros. Otra modificación será la ubicación del pórtico de Irun, que quedará sin efecto y se levantará uno nuevo en Astigarraga, para cobrar un nuevo tramo que se reduce a 3,19 kilómetros.

La nueva Norma Foral modifica los tramos sujetos al cobro de canon, "tratando de evitar cualquier interpretación de posible discriminación, atendiendo a la sentencia 119/2018 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco". "El sistema AT para camiones ha llegado para quedarse. Seguimos la directiva europea que ordena el pago por uso en los ejes transeuropeos. Estamos actuando con responsabilidad y queremos dejarlo zanjado esta legislatura", ha concluido la diputada de Infraestructuras Viarias.