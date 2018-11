Diputación de Gipuzkoa promociona la costa vasca como destino de surf con el proyecto 'Surfing San Sebastian Region'

El Departamento de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con la marca deportiva Villabong y la aerolínea Lufthansa, han puesto en marcha el proyecto 'Surfing San Sebastian Region', cuyo objetivo es promocionar la costa vasca guipuzcoana como "destino para los amantes del surf".

El diputado de Cultura y Turismo, Denis Itxaso, la directora foral de Turismo, Maite Cruzado, el director de Billabong España, Jorge Cabanas, y la surfista Sonia Ziani, entre otros representantes del proyecto, han presentado la iniciativa en una rueda de prensa en San Sebastián.

Según han explicado, este proyecto consiste en 7 vídeos cortos de 2-3 minutos de duración de cada uno de los municipios donde se puede surfear en la costa guipuzcoana más un cortometraje de 15 minutos de duración.

En esa línea, los responsables forales han señalado que el surf es "un sector estratégico para parte del territorio de Gipuzkoa" y han recordado que, desde hace unos años, "existe una voluntad clara de profesionalizar el sector y generar una industria turística a su alrededor".

En la capital guipuzcoana existe un cluster que está trabajando en ello y, según las últimas estimaciones, sólo en San Sebastián el surf aporta 8,3 millones de euros al PIB local y atrae a unos 6.500 turistas al año.

De este modo, han apuntado que tanto en la capital como en la costa vasca guipuzcoana "hay más de un centenar de empresas relacionadas con el surf, desde escuelas hasta empresas de ingeniería, pasando por tiendas y todo tipo de servicios auxiliares".

Si bien no existen datos oficiales al respecto, la práctica del surf suele aparecer como una motivación de viaje para numerosos turistas que acuden a la oficina de turismo, llegados desde diversos puntos del planeta como Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudamérica y también de países europeos como Francia, Alemania u Holanda.

"CONSOLIDAR EL LIDERAZGO"

Itxaso ha señalado que esta iniciativa les "permite consolidar el liderazgo del territorio como destino surf, reforzando el posicionamiento de los numerosos recursos, eventos y marcas de nuestra costa vasca relacionados con la práctica de este deporte e intensificando la estrategia de desestacionalización turística".

Mutriku-Deba, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio, San Sebastián, Hondarribia-Hendaia y Biarritz son los lugares en los que se han grabado los capítulos cortos del proyecto. En cada uno de estos municipios, ha habido un surfista de categoría internacional que se ha trasladado al lugar para surfear. Los vídeos, además de "espectaculares imágenes de surf", muestran los principales atractivos turísticos de los destinos, poniendo en valor "la identidad, cultura y gastronomía del lugar".

Los siete vídeos cortos de 'Surfing San Sebastian Region' se viralizarán por las redes sociales a través de los canales de los surfistas, de Billabong y de San Sebastian Region. El cortometraje final, se presentará en los festivales de surf más importantes del mundo, como en Londres, Australia, San Diego, Bali, Canadá y Francia, a partir de enero de 2019. Asímismo, existe ya un acuerdo con la compañía aérea Lufthansa por el que se proyectará el audiovisual en los vuelos transoceánicos de la aerolínea.

Además de en los vuelos de Lufthansa, la campaña alcanzará la popular publicación Lonely Planet, las webs Around The World Tours y Surline, además de las revistas especializadas en surf Stab in the Dark, Sun Europe y Surf en el cine. 'Surfing San Sebastian Region' llegará también a 11 festivales relacionados con el surf en lugares como México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica, Hawaii, Canadá, Bali o Australia.