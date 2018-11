Diputación Foral reitera su apuesta por la incorporación de Karrantza al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

La diputada vizcaína de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, ha insistido esta mañana en el compromiso de la Diputación por que los vecinos de Karrantza tengan acceso a agua "de calidad" los 365 días al año. No obstante, a pesar de las "numerosas e intensas reuniones" mantenidas con el Ayuntamiento de Karrantza en las últimas tres legislaturas en relación a su posible incorporación al Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB), "a día de hoy el Ayuntamiento no ha realizado pronunciamiento definitivo" al respecto.

En su intervención en comisión de Juntas Generales de Bizkaia, la titular del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural ha puesto de manifiesto que en los últimos 25 años la Diputación Foral de Bizkaia ha venido realizando inversiones en materia hidráulica a través de sus propios presupuestos por un valor superior a 26 millones de euros.

El pasado 17 de septiembre, la Diputación Foral trasladó al Ayuntamiento de Karrantza por escrito un plazo hasta el 18 de octubre para tomar una decisión, y así, incorporar una consignación presupuestaria en la partida destina al CABB para la materialización de obras hidráulicas como la Estación Depuradora de Aguas Residuales. La ejecución de estas obras, como ha recordado Unzueta, requiere la integración en el Consorcio de Aguas.

La Diputación Foral de Bizkaia considera "sorprendente" el hecho de que, a pesar de que reconocer la imposibilidad de garantizar "por sus propios medios" la prestación material e integral del servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas, y teniendo la opción de que el CABB dote al municipio de las infraestructuras necesarias para disponer de cantidad y calidad de agua, el Ayuntamiento de Karrantza no se haya incorporado al Consorcio.

Por otra parte, la diputada foral ha desmentido que el "principal escollo" sean las tarifas ganaderas, sino que el Ayuntamiento "no está dispuesto" a aportar los aproximadamente 120.000 euros que se planteaban en la "propuesta de colaboración y solidaridad" trasladada por la Diputación Foral y el CABB. Una cantidad que, según Unzueta, "no debía ser una nueva cuantía", sino que se trata del "coste actual que asume el Ayuntamiento en cuestiones de aguas".

En el turno de intervención de los grupos junteros, el representante del Grupo Mixto, Arturo Aldecoa, ha demandado que, durante las negociaciones entre la Diputación Foral, el Ayuntamiento de Karrantza y el sector ganadero se logre "un punto intermedio" que permita "desatascar" esta problemática. Por otra parte, para el apoderado popular, Eduardo Andrés resulta "poco serio y coherente" la no incorporación del municipio tras haber adoptado unánimemente la decisión de hacerlo en 2016.

El apoderado del grupo Podemos, Josean Elguezabal, ha manifestado que ésta se trata de "una cuestión de voluntad política" donde el dialogo debe ser "previo y básico". En opinión de su grupo, "ante realidades diferentes, deberíamos responder de maneras diferentes". De igual manera, desde EH Bildu, David Lopategi ha declarado que esta cuestión no se puede reducir a 120.000 euros, puesto que la incorporación de Karrantza en el CABB "acarrea unos costes adicionales" que podrían suponer "un problema" para el municipio.

Desde los grupos que sustentan al Gobierno foral, la socialista Marimar Rodríguez ha defendido "la voluntad de acuerdo" que la Diputación Foral mantiene desde 2012. Por su parte, el apoderado nacionalista Jon Beitia ha recordado a los presentes que la propuesta que la Diputación Foral ha trasladado al Ayuntamiento de Karrantza incluye un descuento del 50% en las tarifas. "Esto es tener en consideración esa singularidad y tener sensibilidad por los ganaderos", ha aseverado.

URDAIBAI BIRD CENTER

Por otra parte, la Comisión de Sostenibilidad y Medio Natural ha rechazado dos proposiciones no de norma presentadas por los grupos junteros EH Bildu y Podemos. A través de sendas iniciativas, los grupos junteros buscaban, por un lado, que las Juntas Generales de Bizkaia manifestaran públicamente su apoyo a la labor del Urdaibai Bird Center, y por otro lado, que la Diputación Foral dotara a esta entidad de una partida económica en los Presupuestos para 2019.

Los grupos Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han manifestado que, tras una rectificación por parte del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, esta entidad ya cuenta con una consignación de 60.000 euros en los Presupuestos de 2019.

La sesión ha dado comienzo con la aprobación de una solicitud de comparecencia, presentada por el Grupo Mixto, de Esther Lasa Seisdedos, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de Las Encartaciones, para informar de la situación actual y necesidades del proyecto turístico-cultural y centro de acogida de fauna silvestre Karpín, de las actuaciones desarrolladas en el mismo durante estos últimos cuatro años, así como de las actividades previstas para 2019 y el presupuesto necesario.

Esta solicitud ha sido avalada por todos los grupos de la oposición, mientras que los grupos que sustentan al Gobierno foral han optado por la abstención al considerar que "se trata de un cargo que rinde y debe rendir cuentas en la Asamblea de la Mancomunidad de las Encartaciones y no en estas Juntas Generales". No obstante, ambos grupos han manifestado que no se oponen "a que nadie que quiera venir de manera voluntaria, lo haga".