Diputación pide que "no se vaya la mano" con los precios a los visitantes para no matar "la gallina de huevos de oro"

El diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, ha pedido que "no se vaya la mano" con los precios a los visitantes que llegan al Territorio atraídos por los eventos internacionales si no se quiere "matar la gallina de los huevos de oro".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pradales se ha referido a la celebración de las finales de rugby que se desarrollan desde este viernes en Bilbao y ha subrayado que la entidad foral sigue trabajando de "cara a futuro" para atraer nuevos eventos.

Asimismo, ha apostado por "poner en valor lo que tenemos de bueno, dar la mejor imagen" y ser "de alguna forma prudentes", ya que se debe gestionar "con inteligencia la atracción de este tipo de eventos".

"No podemos matar la gallina de los huevos de oro y no se nos puede ir la mano en los precios ni en cómo tratamos a quienes nos visitan. Esto no se trata de que 2018 sea espectacular sino de que lo sean muchos otros años próximos y que la gente siga viniendo", ha advertido.

En esta línea, y cuestionado por los precios, ha defendido que se debe hacer "una reflexión sincera" ya que se está llevando a cabo una "estrategia de largo plazo" para posicionar Bizkaia "en el mundo y tenemos que ser prudentes". "Tenemos que aprender todos", ha finalizado.