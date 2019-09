Dolera no pone la "etiqueta" de feminista a 'Vida perfecta' cuando el feminismo se usa de "arma arrojadiza"

La actriz, directora y guionista Leticia Dolera ha afirmado que no ella no pondría la "etiqueta" de feminista a su nueva serie 'Vida perfecta', "hoy, además, que el feminismo se usa como arma arrojadiza para ganar votos o vender cosas". El coguionista y actor de la serie, Manuel Burque ha señalado que "la visión de género" de 'Vida perfecta' "no impide que todo el mundo se identifique con ella" y que lo que intentan transmitir es que "hay un estandar de lo que es normal en la sociedad", pero también "muchos caminos y no todo el mundo transita por la vía habitual".

Dolera ha presentado en rueda de prensa en el 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián 'Vida perfecta' de Movistar + que esta tarde se presentará al público en el Velódromo Antonio Elorza de la capital guipuzcoana en un pase en el que también participará la cantante Rozalén junto al equipo de la serie.

La cineasta ha estado acompañada del actor y coguionista de la serie Manuel Burgue, los actores Domingo Canal, Celia Freijeiro, Aixa Villagrán, Enric Auquer y los productores ejecutivos de la serie Oriol Maymó y Domingo Corral.

Dolera ha explicado que ella no dirigue todos los capítulos porque ha contado también para ello con las directoras Elena Martín y Ginesta Guindal, porque también era su intención que 'Vida perfecta' "fuera una plataforma para directoras noveles o casi noveles".

En cuanto a cómo se aborda la sexualidad y el deseo en la serie, la cineata ha señalado que es algo que "nos atraviesa a todos". En este sentido, ha explicado que, por ejemplo, "el personaje de Esther (que interpreta Aixa Villagrán) vive su sexualidad y su vida de manera totalmente libre y hedonista", algo que "desde fuera se puede juzgar y decir que es adolescente, pero a ella le sirve, hasta que empieza a sentir la presión de su entorno".

También ha indicado que se aborda la sexualidad desde el punto de vista de las mujeres las embarazadas, "que también tienen relaciones sexuales se masturban y desean", de las personas con discapacidad, y otros temas relacionados con la pareja, como la monogamia o la fidelidad, en definitiva, sobre las relaciones humanas, pero haciendo preguntas "sin dar todas las respuestas".

A ello ha añadido que los hombres que aparecen en la serie también se abordan desde un punto de vista "humano" y tienen "capas, arcos". Dolera ha explicado que "las protagonistas pasan por cambios y cuando tú cambias eso modifica al que tienes enfrente". "Me parece bonito ver como ese cambio que estamos experimentando las mujeres, ese cambio también cambia al de enfrente y, o lo acepta y se transforma, o no evolucionamos", ha afirmado.

Preguntada por los periodistas sobre sus reivindicacione feministas, Dolera ha señalado que depositó lo aprendido de otras mujeres en su libro 'Morder la manzana' pero en la ficción siente "más libertad", en el sentido de que habla "de lo humano" intentando hacerse "preguntas sencillas, que son complejas" sobre cuestiones como "madurar, entender que es el amor, el sexo, la pareja, el éxito, el fracaso, todas las cosas que vivimos y como las desarrollamos en herramientas emocionales".

En todo caso, ha reconocido la "perspectiva de género" que hay en 'Vida perfecta', sobre todo "en el personaje de Cristina (Celia Freijeiro), que pone sobre la mesa el tabú de ser madre y estar cansada de ello".

"Creo que es importante poner luz sobre estos temas que, a veces son tabú y nos da vergüenza o miedo hablar de ellos", ha apuntado. Sobre si se puede calificar la serie de feminista, Dolera ha afirmado que no le toca decir si lo es. "No le pondría esa etiqueta hoy, además, que el feminismo se usa como arma arrojadiza para ganar votos o vender cosas", ha opinado.

Además, ha explicado que su objetivo es que "nos hagamos todos preguntas, nos miremos a los ojos y reflexionemos sobre cómo nos podemos relacionar", poniendo "empatía" en esas relaciones para que sean "más sanas".

Sobre su trabajo como guionista junto a Burque ha señalado que la construcción del guión de la serie es "curiosa", porque empezó a pensar en los personajes, sus vidas, e intuyó que la historia que le rondaba la cabeza tenía "forma de serie y no de peli", porque su deseo era centrarse "en el arco emocional de los personajes".

"Escribí cuatro folios y en Movistar Plus todavía no lo veían, estuve un año desarrollando la serie, primero desarrollé el piloto y luego la biblia, y la escribí, me costó mucho y luego volví a Movistar y dijeron que sí", ha recordado, para añadir que en la cadena "no hacen que su punto de vista sea el tuyo". Según ha señalado después vinieron "dos años de intenso trabajo mucha documentación con Burque", con el que estuvo conociendo y visitando a personas en relaciones abiertas, pisos tutelados, padres con discapacidad, amigas que habían sido madres.

"Estuve en dos partos para poder dirigir la escena del parto", ha relatado. Dolera ha señalado que su trabajo con Burque "ha sido muy intenso y precioso". "Siento que he crecido a su lado como guionista", ha subrayado, porque "además de disfrutar y aprender me ha permitido acercarme al guión desde un punto de vista más teórico".

"MUCHOS CAMINOS"

Por su parte, Burque ha señalado que a la hora de trabajar en el guión puso sus "oídos" para escuchar, porque "la sexualidad femenina está escondida en esta sociedad". "Hay un estandar de lo que es normal en la sociedad y queriamos contar que no es lo único que existe, que hay muchos caminos y no todo el mundo transita por la vía habitual", ha explicado.

Asimismo, ha apuntado que "la visión de género de la serie no impide que todo el mundo se identifique con ella, porque es doloroso lo que sucede y nos llama a todos hay dos filosofías enfrentadas sigue la vida que deseas, aunque sufras y otra que es déjalo hay otras cosas que te están esperando". "Eso nos llega a todo, ¿quién no ha sentido dolor por esto, quien no ha sentido ansiedad por eso?", se ha preguntado.

"Nosotros la hemos sufrido escribiendo la historia y pensamos que le pasa a mucha gente, cada uno tiene su parte de dolor por pensar que no está donde quiere estar", ha incidido, a lo que Dolera ha añadido bromeando, que la serie, en todo caso, "es una comedia".