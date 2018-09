Drew Goddard asegura que la violencia en 'Bad times at the El Royale' "no es un fetiche"

Drew Goddard, director de 'Bad times at the El Royale', película que clausura este sábado la 66 edición del Festival de San Sebastián en la sección oficial fuera de concurso, ha incidido en que en el filme no ha querido usar la violencia como "un fetiche", sino dejar claro que "todo lo que sucede tiene una consecuencia".

Goddard ha comparecido en rueda de prensa en San Sebastián, donde ha explicado que con este largometraje, su segundo filme como director, quería escribir un thriller de género y explorar "un territorio que nunca antes había abordado", como es el de la ficción de crímenes. En esa línea, ha apuntado que maestros como John Houston, Sergio Leone o Alfred Hitchcok han sido sus referentes.

Respecto a Chris Hemsworth, uno de los protagonistas del filme y que acompañará esta noche al director en la presentación de la película en el Kursaal y en el Velódromo donostiarra, ha señalado que se trata de la segunda película en la que cuenta con el actor australiano.

Tras asegurar que le "encanta" trabajar con él, ha destacado que su papel en 'Bad times at the El Royale' es "complicado y con muchos matices". Además, ha apuntado que este personaje a brindado a Hemsworth la posibilidad de abordar "otros territorios" dejando de ser el "que siempre salva el mundo".

La película, que cuenta en su reparto también con Jeff Bridges, Jon Hamm, Dakota Johnson, y Cynthia Erivo, cuenta la historia de siete desconocidos, cada uno con un secreto que ocultar, que se reúnen en el lago Tahoe, en El Royale, un deteriorado hotel con un oscuro pasado. Durante el transcurso de una fatídica noche, todos tendrán una última oportunidad de redención, antes de que todo se vaya al infierno.

"MARCADOS POR LA VIOLENCIA"

El realizador estadounidense ha explicado que a la hora de escribir 'Bad times 'Bad times at the El Royale' ha utilizado el arquetipo de personajes del género negro "el cura, el policía, la cantante, el yonki", pero intentado también mostrar "su lado humano", aunque se trata de personajes "marcados por la violencia" que puede "llegar de muchas maneras, ser física o emocional".

De este modo, ha señalado que su trabajo como escritor es el de "escuchar y empatizar" con los personajes, y ha apuntado que con cada uno de ellos "casi me transformaba a mi mismo". "Estar en su piel, ver qué cosas sentían me llevó a cosas muy interesantes y muy oscuras a la vez", ha afirmado.

Por otro lado, Goddard ha destacado la importancia de la música en la película, que para él es "el octavo personaje" de la misma. De este modo, ha explicado que cada canción estaba escrita en el guión y todas ellas "se eligieron por alguna razón".

Drew Goddard, que comenzó su carrera como guionista y productor en series de televisión como 'Buffy the Vampire Slayer (Buffy, cazavampiros)', 'Angel', 'Alias' y 'Lost (Perdidos)', ha explicado que El Royale no es un hotel que ya exista, sino que quiso hacer su propio hotel, porque "ya hay muchos por ahí con sus propias leyendas urbanas".

Finalmente, ha afirmado que lo han pasado "de maravilla" en el rodaje, pese a que ha sido "intenso", porque él no es un director que crea que "el dolor sea necesario para crear arte". "Quiero que la gente sea feliz cuando venga a trabajar, creo que pueden buscar sus zonas oscuras cuando están protegidos", ha afirmado, al tiempo que ha agradecido a los actores de la película que hayan estado dispuestos a "explorar" y a "tirarse a la piscina conmigo".