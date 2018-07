EA defiende el acuerdo de la Ponencia de autogobierno que "pone las bases para que la sociedad asuma el liderazgo"

Eusko Alkartasuna ha defendido el "acuerdo de mínimos" alcanzado en el seno de la Ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco que pone "las bases de un nuevo marco legal para los próximos 30 o 40 años" para que la sociedad "asuma el liderazgo de las decisiones políticas", ya que considera que es un "punto de partida de un nuevo estatus que refleje la voluntad mayoritaria de la ciudadanía". "La sociedad tiene que tomar la palabra y decidir", ha señalado.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, el portavoz de EA, Iker Ruiz de Egino, y la secretaria de comunicación de la formación, Iria Epalza, han hecho un balance del curso político en el que han destacado los trabajos realizados en el Parlamento Vasco por la Ponencia de autogobierno.

La elaboración de las bases para la redacción de un nuevo estatuto para Euskadi finalizó a principios de este mes de julio. Se trata de unas guías generales que, a partir de septiembre, se remitirán a un grupo de expertos para que estos redacten un texto articulado.

Prácticamente la totalidad de los contenidos del borrador aprobado en la ponencia han sido acordados por el PNV y EH Bildu --coalición en la que participa EA--, que suman 46 de los 75 escaños del Parlamento autonómico, mientras que Elkarrekin Podemos, el PSE-EE y el PP los han rechazado, al considerarlos "excluyentes" y contrarios a la legalidad.

Tras destacar que los grupos políticos han conseguido un acuerdo "de mínimos" poniendo "las bases para que la sociedad asuma el liderazgo de las decisiones políticas, EA cree que se trata del "punto de partida de un nuevo estatus", de un "acuerdo histórico hecho con perspectiva de país".

"Hemos acordado las bases que debe tener el nuevo estatus político para que refleje la voluntad mayoritaria de la ciudadanía; para que sea completamente inclusivo, ya que al fin y al cabo, el objetivo es que el conjunto de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tenga la capacidad de tomar todas las decisiones", han señalado.

Ruiz de Egino ha destacado que el texto "recoge unos principios mínimos que tienen que ser aceptados y aprobados por la sociedad" y ha explicado que esperan que reúna un consenso "lo más amplio posible, sobretodo, con el respaldo de la sociedad".

Además, ha defendido que "el derecho a decidir es sinónimo de democracia al hacer posible que todos los proyectos políticos puedan ser defendidos y materializados".

"En estos momentos en los que el Estado de Bienestar está en la encrucijada, queremos garantizar el derecho a vivir con dignidad en la Comunidad Autónoma vasca. Estamos construyendo el marco que nos empoderará como ciudadanas y que, basado en la justicia social, será positivo para la ciudadanía en general", ha señalado.

Epalza, por su parte, ha insistido en que se ha acordado un "marco de mínimos" y cree que "está bien que PNV quiera también invitar a su socio de gobierno (PSE). Además, considera que es "una pena" que el PP "no quiera entrar" porque "es el único -- partido-- que se queda fuera". "Una vez salga a la sociedad y sea la propia sociedad la que tome en consideración esta propuesta, es donde se verá cuánto apoyo tiene", ha defendido.

El portavoz de EA ha recordado que en 1997 dieron por "agotado" el actual estatuto que "por priorizar los intereses particulares del PNV y el Gobierno de Madrid, aún tiene 37 transferencias pendientes". "El marco jurídico político que actualmente tenemos no ha funcionado y hemos trabajado para establecer, junto con la sociedad, las bases para un nuevo marco legal para los próximo 30 o 40 años", ha insistido.

Tras defender que "para que se materialice un cambio verdadero, la sociedad tiene que tomar la palabra y decidir, ha criticado que "mientras en Cataluña piden más democracia, España responde con confrontación".

GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

No obstante, cree que la llegada del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, podría suponer un "alejamiento de la política judicializada" impulsada por el gobierno del PP, un camino que "no permite avanzar ni tejer confianzas".

"Veremos si el debate y el diálogo entre diferentes es la herramienta que elige Pedro Sánchez para tender puentes, pero aún es una incógnita si el nuevo gobierno del Estado pondrá en el centro de su gestión las necesidades de las personas", ha subrayado.

EA ha lamentado que el "relevo" en el Gobierno central "no ha traído cambios en Euskal Herria", ya que la situación "no ha cambiado" y "Madrid parecer creer que no existe sociedad vasca y que negociando con el PNV y dando respuesta a sus intereses partidistas vale".

"Debemos continuar demostrando que el PNV no representa los intereses de Euskal Herria en Madrid, solo los suyos propios. ¿A qué viene si no dar la prioridad a las grandes infraestructuras en esta difícil situación social?", ha preguntado.

Por otro lado, ha recordado que este año se ha producido la disolución de ETA y ha afirmado que su "desaparición ha dejado a muchas personas descolocadas, incómodas". Además, ha advertido de que "el adiós a ETA no supone la desaparición del conflicto político" porque este es "anterior a ETA y continúa sin ella".

Para EA "el reconocimiento a las víctimas ha sido uno de los ejes de este curso" y ha subrayado que continuarán en ello "construyendo convivencia".