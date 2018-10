EH Bildu pide en Bruselas que se acepte el reconocimiento de "libre determinación" de Euskadi y Cataluña

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha pedido este miércoles en Bruselas que se acepte el reconocimiento de "libre determinación" de los pueblos vasco y catalán, y ha recordado que el derecho a decidir está contemplado en el acuerdo de nuevo estatus pactado entre su coalición y el PNV, que suman el 58% del voto del electorado. Tras asegurar que su objetivo es la creación de "un estado vasco independiente", ha admitido que "esa fase no ha llegado", pero estarán preparados para cuando sea el momento.

Iriarte, junto con el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha defendido las bases del nuevo estatus para Euskadi que han redactado jeltzales y la coalición soberanista, durante su intervención en la Eurocámara, en el marco de un seminario sobre el derecho a decidir organizado por la Plataforma de Diálogo Cataluña-Europa, con la colaboración de la UNPO (Organización de Naciones y Pueblos Sin Estado).

En su discurso, la dirigente de EH Bildu ha señalado que los vascos "defienden su propia existencia como pueblo, en pie de igualdad con el resto de pueblos de Europa y del mundo; una voluntad que en los últimos tiempos se ha manifestado política, social y electoralmente de forma reiterada".

A su juicio, en este contexto, "adquiere su principal valor" el acuerdo al que han llegado el PNV y EH Bildu en la redacción de "los principios que deben guiar el nuevo estatus" para Euskadi. "Por primera vez en la historia reciente, las dos grandes tradiciones políticas de nuestro país, que suman hoy por hoy más del 58% del voto del electorado, hemos logrado acordar unos principios con el objetivo de construir una sociedad moderna, una sociedad abierta, que aspire a las mayores cotas posibles de bienestar personal y colectivo", ha añadido.

Para Maddalen Iriarte eso "pasa también por aspirar a las mayores cotas posibles de libertad". En este sentido, ha manifestado que "esos derechos ocupan un lugar destacado el derecho a la libre determinación de los pueblos, reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

"Efectivamente, estamos hablando de derechos humanos, de democracia en suma. No hablamos ahora de independencia, ni de la forma de gobierno de un futuro Estado vasco independiente, sino de que la voluntad democrática del pueblo vasco debe ser reconocida y respetada", ha aseverado.

En su opinión, "ese reconocimiento de la voluntad del pueblo vasco, esa aceptación de la voluntad democrática, constituye la clave de bóveda sobre la que se asientan los principios aprobados en el Parlamento Vasco" por el PNV y EH Bildu. "Cualquier solución de futuro para el pueblo vasco, pero también para Catalunya o para otros pueblos con aspiraciones similares, pasan por aceptar e integrar ese reconocimiento democrá tico", ha aseverado.

RELACIÓN BILATERAL

La representante de la coalición soberanista ha recordado que, tomando como base el derecho a decidir, jeltzales y la coalición soberanista plantean, en su propuesta de nuevo estatus, "una relación entre los territorios vascos y el Estado español efectivamente bilateral, entendiendo por bilateralidad una relación de igual a igual, en la que una parte no puede imponer su voluntad a la otra".

Se trata, según ha explicado, de "una bilateralidad provista de los suficientes elementos de control, con garantías precisas para los casos en que no haya acuerdo". "Los territorios vascos, de esta forma, contarían con todos los instrumentos de autogobierno necesarios para poder desarrollar todas las políticas públicas que precisa su ciudadanía y solo desde el acuerdo previo bilateral podrían compartirse o cederse esos instrumentos en favor de estructuras estatales, comunitarias o internacionales", ha aseverado.

Tras admitir que el camino no va a ser "sencillo", ha dicho que "la dificultad de la empresa no puede llevar ni a la inacción ni a la resignación". "El planteamiento de la mayoría política del Parlamento Vasco cuenta, no solo con los elementos clave para una solución duradera, sino que ofrece además vías políticas y jurídicas para hacerla efectiva", ha subrayado.

En todo caso, ha subrayado que "esas vías jurídicas pasan por una interpretación de los derechos históricos, que tome como base el respeto a las reglas democráticas".

"En esencia, el derecho a decidir significa que la legitimidad democrática de una manifestación social clara y mayoritaria de alterar total o parcialmente el estatus jurídico-político no puede ser desconocida desde parámetros de un Estado democrático de Derecho", ha indicado.

En esta línea, ha precisado que "en Democracia no se pueden vetar los debates de ideas y de proyectos", sino que "se impone la necesidad de abordar un proceso bilateral de negociación entre los poderes territoriales interpelados".

"El uso de la vías represivas para impedir debates y para impedir encauzar democráticamente una demanda política, supone un claro abuso de poder y pone gravemente en cuestión la calidad democrática de quien hace uso de dichas vías. Una democracia de baja calidad no será capaz de afrontar los retos que tenemos en el siglo XXI", ha advertido.

NEGOCIACIÓN

La portavoz de EH Bildu ha mostrado su "voluntad" a negociar con el Estado, y ha apuntado que pretenden "generar las condiciones para que el Estado español se vea impelido a comportarse como una democracia adulta". "Está en nuestra mano hacer política, y es lo que seguiremos haciendo, en el País Vasco, en casa, pero también ante la opinión pública de todo el mundo", ha asegurado.

Maddalen Iriarte ha señalado que, "no encontrar a nadie al otro lado de la mesa, o de encontrar a alguien acostumbrado solo a dar puñetazos, no puede hacer creer que el acuerdo" entre PNV y EH Bildu "resulta inane, un ejercicio vacuo destinado a terminar en un cajón".

"Al contrario, se trata de un acuerdo que establece unas bases de futuro. Que podrán ser acordadas con el Estado español, y ojalá lo sean, pero cuyo valor no queda limitado al hecho de llegar a un pacto. Porque incluso si no se llegara a ese pacto, contiene las bases y las claves para que nuestro pueblo avance", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que el acuerdo de nuevo estatus "es en realidad un mínimo democrático, un acuerdo que llama al reconocimiento y al respeto mutuo, un acuerdo al que nada se puede oponer desde un punto de vista democrático".

ESTADO VASCO INDEPENDIENTE

Iriarte ha destacado que EH Bildu "aspira a crear un Estado vasco independiente internacionalmente reconocido". "La propia Unión Europea nos recuerda cada día la importancia de contar con un Estado, y lo ha demostrado claramente durante la crisis catalana: lo único que realmente importa en este Europa del siglo XXI es que seas un Estado. Si eres un Estado, serás respetado", ha señalado.

En su opinión, "contar con un Estado propio es, por tanto, de una importancia capital" y, por ello, la izquierda soberanista vasca "trabaja con ese objetivo". "No vamos a cejar en ese empeño porque creemos que es posible", ha añadido, aunque ha reconocido que "esa fase aún no ha llegado". "Pero la propia historia de Europa nos muestra la importancia de estar bien preparados para cuando llegue", ha remarcado.

La representante de EH Bildu ha destacado que el marco teórico y legal en el que se mueven en la actualidad "los territorios vascos peninsulares", en alusión a la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, nace de la Constitución española de 1978, que, según ha asegurado, "se fundamenta en la unidad indivisible de la patria, de la que hace garante al Ejército", algo que demuestra "un absoluto déficit democrático"