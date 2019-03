EH Bildu y ERC, una alianza de soberanistas de izquierda con la autodeterminación como punto de partida

La unidad de acción de EH Bildu con Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) incorporará a actores de otras comunidades. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, así lo ha asegurado durante la presentación del candidato a la alcaldía de Portugalete (Bizkaia). Aunque EH Bildu y ERC concurrirán por separado a las elecciones generales (tal y como lo establece la ley al ir por diferentes circunscripciones), después sumarán sus fuerzas en el Congreso y Senado. El objetivo es hacer extensible esa alianza a actores de otras autonomías con un programa que incluirá la autodeterminación y la libertad de los presos políticos. Esos 'actores' podrían proceder de Canarias, Asturias, Aragón y Galicia.



Eso significa que la etapa en la que EH Bildu participaba en el Congreso y Senado desde la perspectiva de una sigla política es una etapa superada, que se corresponde con una fase autonómica”. Ahora, la formación independentista apuesta por superar ese modelo en España. De ahí su oferta para que "los soberanistas de izquierdas del Estado español jueguen juntos para construir frentes amplios con los que hacer frente a la involución" que se produce en el Estado, según Otegi.



El primer punto del programa de mínimos sobre el que se asienta esa unidad de acción será el derecho de autodeterminación, con lo que se exigirá "el respeto a la libre determinación de vascos, catalanes, gallegos y canarios".



El segundo punto es la ·libertad para todos los presos políticos que hay en el Estado español". Y el tercero, desarrollar políticas sociales progresistas y contra el neoliberalismo.



"Esa será la fuerza con la que el soberanismo de izquierdas va a estar en Madrid y en el Parlamento Europeo", advierte Otegi. Y ha añadido que "como decían los viejos comunistas españoles”, que “no pudisteis, no podéis y no podréis” y que “aquí estamos” para decir “con absoluta calma” que EH Bildu no está dispuesta “a renunciar a la república vasca de iguales”.