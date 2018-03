EH Bildu no participará como tal en el acto del Gobierno Vasco por las víctimas pero habrá una representación de EA

La parlamentaria de EH Bildu Miren Larrion ha afirmado que la coalición soberanista "no va a participar como EH Bildu" en el acto convocado por el Gobierno Vasco este sábado en reconocimiento a las víctimas, si bien estará "en parte" ya que habrá una representación de EA para "decir que avancemos".

El Ejecutivo Vasco ha convocado para este sábado en Bilbao un acto con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, con el lema 'Fue injusto. La sociedad y las víctimas construyendo el presente y el futuro juntos'.

Según ha indicado Larrion en una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, EH Bildu "no va a participar como Euskal Herria Bildu en el acto institucional" convocado por el Gobierno Vasco. No obstante, ha afirmado que, "sin embargo, de alguna manera vamos a estar porque EA pertenece a EH Bildu" y, por tanto, "seguirá habiendo una representación allí".

La parlamentaria soberanista ha indicado que, en relación al acto institucional, "ha habido una serie de problemas de partidos y parece que ésta es la decisión que se ha adoptado finalmente". En cualquier caso, ha remarcado que "el sitio fundamental donde hay que estar" son los homenajes a las víctimas y, por tanto, lo que le "causaría desazón" es "no estar con las víctimas".

"Este es un acto institucional. Al final en un acto institucional estamos hablando de qué planteamientos inclusivos o no se hacen", ha explicado. De este modo, ha señalado que "en Navarra vamos a estar porque se ha planteado como una lectura mucho más inclusiva para todos".

En el acto convocado en Bilbao, ha añadido, "estaremos en parte, con lo cual se traslada un mensaje de que desgraciadamente hay un problema ahí, de cómo se ha planteado, pero también estaremos en parte para decir que avancemos en eso".

"LECTURA INCLUSIVA"

La parlamentaria abertzale ha indicado que, en el debate de investidura de esta legislatura, se plantearon "determinados avances" en esta materia y ahora, ha asegurado, le da "pena que nos volvamos a enquistar".

"Espero que sea algo muy puntual", ha manifestado Larrion, que ha indicado que no debería haber "un conflicto entre partidos", sino "una lectura mucho más inclusiva".

No obstante, ha insistido en que "esto no va a parar". "Lo mismo que estuvimos con Isaías Carrasco todos, o en Zarautz. Lo que parece que crea problemas son las palabras. Afortunadamente la actitud, la disposición y el avance y dónde nos situamos en la sociedad no es discutible. El avance está ahí vamos a seguir estando ahí", ha añadido.

De cualquier manera, ha reconocido que le da "un poco pena" que "se vuelvan a plantear situaciones que no permitan que avancemos todos juntos y que hace que la sociedad se pregunte 'por qué, si yo estoy avanzando, los partidos una y otra vez se están haciendo la prueba del algodón, por qué no avanzan'". De este modo, ha subrayado que hay que estar "con todas las víctimas y, sobre todo, con la sociedad".