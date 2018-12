EH Bildu cree "tan lamentable como irresponsable la renuncia" del Gobierno Vasco a alcanzar un acuerdo presupuestario

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, cree "tan lamentable como irresponsable la renuncia" del Gobierno Vasco a alcanzar un acuerdo presupuestario con la coalición soberanista. Además, ha afirmado que la prórroga presupuestaria es el fracaso de un Ejecutivo (PNV-PSE) en minoría "que da la espalda a necesidades urgentes de la sociedad".

En un comunicado hecho público tras el anuncio del Gobierno Vasco, Iriarte ha apuntado que "su negativa a aceptar las mejoras propuestas por EH Bildu es una bofetada a miles de personas en situación de precariedad. Nadie puede entender que Lakua se niegue a dedicar un 0,16% más de su presupuesto a complementar las pensiones más bajas".

La dirigente de EH Bildu considera "tan lamentable como irresponsable la renuncia" del Gobierno de Urkullu a un acuerdo presupuestario con EH Bildu, y su decisión de ir a la prórroga de las cuentas, "sin agotar las posibilidades de acuerdo, maniatado por el ultimátum que el propio Ejecutivo se autoimpuso ayer".

"La prórroga es un fracaso en mayúsculas de un Gobierno en minoría que, con esta decisión, da la espalda a necesidades urgentes de la sociedad y que defrauda, por tanto, las expectativas de una ciudadanía que ve que sus demandas no son atendidas", ha asegurado.

A su juicio, "prorrogar las cuentas siempre es un fracaso del Ejecutivo, pero en este caso el fracaso es más grave todavía porque el motivo de fondo es su propio vértigo a pactar con EH Bildu".

"Tras su decisión no hay razones económicas, sino puramente políticas. Tienen pánico a revertir recortes y avanzar hacia la ampliación de derechos sociales y, en esa tesitura, prefieren renunciar a medidas que acrecentarían notablemente el bienestar de miles de personas", ha manifestado.

"VÉRTIGO E IRRESPONSABILIDAD"

Para Maddalen Iriarte, "lamentablemente, la mezcla de vértigo al acuerdo y de irresponsabilidad no podía dar otro resultado". "Lo peor es que todo eso lo ha aderezado con la mentira. Decir que EH Bildu no ha respondido a su última propuesta para intentar justificar su decisión no tiene otro nombre", ha dicho.

En esta línea, ha recordado que ayer por la tarde el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, recibió "la pertinente comunicación de EH Bildu". "Solo recurre a la mentira quien en la verdad no encuentra argumentos con los que sostener su posición", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que EH Bildu lleva semanas trabajando por un acuerdo que hiciera posibles unos presupuestos "que sirvieran para mejorar la vida de los sectores más vulnerables de la sociedad", y ayer por la tarde volvió a reiterar su propuesta, "perfectamente factible si en Lakua hubiese habido voluntad política".

"Sin embargo, el Gobierno no ha respondido de forma mínimamente satisfactoria a nuestras reivindicaciones principales. No es recibo que nos responda que solo complementará las pensiones más bajas hasta 858 euros, como dice la ley, a partir de 2021, cuando hacerlo ya en 2019 tendría un coste de 20 millones, solo el 0,16% de su presupuesto, de 11.784 millones", ha aseverado.

Según ha explicado, "es a cosas como ésa a las que el Gobierno de Urkullu ha dicho no" y ha preferido prorrogar las cuentas "antes que dar ese paso y, con eso, lo único que hace es dar una bofetada no a EH Bildu, sino a miles de personas, pensionistas, jóvenes, mujeres, que viven en situación de precariedad".