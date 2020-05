EH Bildu rechaza, pero no condena el ataque a la casa de Mendia, e impide una declaración institucional del Parlamento

La negativa de EH Bildu a emplear el término 'condena', que la coalición planteaba sustituir por el de 'enérgico rechazo', ha impedido al Parlamento Vasco aprobar una declaración institucional sobre el ataque de este pasado martes contra la vivienda de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, un texto que finalmente ha adoptado la forma de declaración política, respaldada por el PNV, los socialistas, Elkarrekin Podemos y el PP.

Los grupos de la Cámara autonómica han tratado de consensuar una declaración de condena de este ataque, en el que desconocidos lanzaron pintura roja y octavillas con la palabra "asesina" en la vivienda de Mendia.

Los panfletos, al igual que las pintadas que han aparecido en las últimas semanas en sedes de varios partidos políticos, aludían a la huelga de hambre del preso de ETA Patxi Ruiz y pedían la amnistía total para los reclusos de la banda.

No obstante, y al igual que ha ocurrido en otras muchas ocasiones, el uso del término 'condena' en lugar del de 'rechazo' ha vuelto a impedir que EH Bildu se sumara al texto consensuado por el resto de formaciones. No obstante, la interpretación de lo ocurrido en el transcurso de las conversaciones varía en función de una u otra formación.

De esa forma, desde el PNV se ha reprochado a la coalición que se haya negado a condenar lo ocurrido y se le ha instado a censurar "sin ambages" el ataque perpetrado contra el domicilio de Idoia Mendia. Por el contrario, EH Bildu ha asegurado que son algunas otras formaciones las que, al negarse a emplear el término 'rechazo' en lugar del de 'condena', han actuado por "intereses partidistas" y con el objetivo de "estigmatizar" a la coalición.

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha afirmado, a través de un comunicado, que "la negativa de EH Bildu a condenar" ha sido la que "ha impedido" la aprobación en el Parlamento Vasco de una declaración institucional sobre estos ataques.

La coalición abertzale, según ha denunciado Iturrate, ha rechazado incluir en el texto la palabra 'condena', así como "cualquier otra referencia a la campaña de acoso y coacciones a batzokis y sedes de otras formaciones".

"DESMARQUE"

No obstante, ha destacado que el "desmarque" de Bildu "no ha impedido" que el resto de grupos en el Parlamento haya suscrito un manifiesto de condena, solidaridad y apoyo a la líder socialista y a "cuantas personas, instituciones o partidos se hayan visto afectados por los ataques de estos últimos días".

En la declaración respaldada por el PNV, Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP, se reafirma el compromiso con el diálogo "como instrumento más eficaz, con el respeto al diferente, con la convivencia y con la paz y la libertad como valores supremos".

Iturrate ha exigido a EH Bildu que condene de manera "explícita" y haga un "pronunciamiento claro" en contra de cualquier acto violento que resulta, según ha destacado, "del todo injustificable e inadmisible. "Lamentamos que EH Bildu siga presa de su pasado y no dé un paso valiente al frente para condenar unos actos que atentan con las libertades, el pluralismo político y la democracia. Una vez más vuelve a esconderse en un discurso ambiguo, con medias tintas, lo cual resulta inadmisible", ha denunciado.

RESPUESTA A IRIARTE

El parlamentario jeltzale se ha referido también a las manifestaciones realizadas por la portavoz de EH Bildu Maddalen Iriarte, en las que esta señalaba que con lo ocurrido con el ataque a la vivienda de Idoia Mendia "se ha superado una línea que no compartimos".

Iturrate se ha preguntado si para Bildu los ataques perpetrados contra batzokis y casas del pueblo son "aceptables. "De las palabra de Iriarte, podemos entender que hay distintos grados de violencia. La violencia que es admisible y la que no. Bildu no puede seguir en la justificación de unos actos y de unas actitudes fascistas que merecen todo nuestro rechazo y la condena", ha añadido.

Por el contrario, desde EH Bildu se ha asegurado que han propuesto al resto de formaciones un borrador de declaración institucional con el fin de que la Cámara expresara "su más enérgico rechazo a la intolerable agresión a la libertad y la pluralidad de la sociedad vasca" que representa el ataque a la vivienda de Mendia y de su esposo Alfonso Gil, teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao.

"BENEPLÁCITO" DE GIL

A través del texto planteado por la coalición, se pretendía que el Parlamento se reafirmara en la necesidad de trabajar "por una Euskal Herria donde el respeto a la pluralidad ideológica debe ser un valor inviolable y defendido por todos para asentar una convivencia en paz y libertad". Además, EH Bildu incluía un mensaje de "apoyo y solidaridad" a Mendia y Gil .

La coalición ha asegurado que esta propuesta era la misma que la que habían planteado en el Ayuntamiento de Bilbao y que "inicialmente había recibido el beneplácito" del propio Alfonso Gil.

No obstante, ha lamentado que, "una vez más, ha primado el interés partidista de algunos y su deseo de estigmatizar a EH Bildu", por lo que, finalmente "no ha sido posible un acuerdo" en torno al texto planteado por la coalición, sobre el que esta considera que "no deja lugar a dudas y podía servir de punto de encuentro para todos los partidos".