EH Bildu cree que PP ha encontrado en el traslado de presos un "asidero para usar como arma arrojadiza" contra el PSOE

El parlamentario de EH Bildu Unai Urruzuno ha considerado que el Partido Popular ha encontrado en el debate sobre el traslado de presos a cárceles cercanas a sus hogares un "asidero para usar como arma arrojadiza" contra el PSOE. Además, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha lanzado señales positivas" en materia penitenciaria, "pero todavía no se han convertido en hechos", y ha negado que la izquierda abertzale y el Colectivo de Presos de ETA, EPPK, tengan responsabilidad en que los reclusos sigan alejados.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Urruzuno se ha referido al reciente traslado a la cárcel vizcaína de Basauri de los presos de ETA Olga Sanz y Javier Moreno, que ha considerado representa "una primera señal" del "cambio total" en política penitenciaria que EH Bildu espera que se produzca.

En este sentido, ha manifestado que el rechazo de algunos colectivos de víctimas a las críticas realizadas por presidente del PP, Pablo Casado, a este traslado "refleja lo residual y reaccionario" del PP en esta cuestión.

A su juicio, los populares han encontrado un "asidero para utilizarlo como arma arrojadiza sobre el PSOE" y le ha acusado de mantener posiciones "basadas en sentimientos de venganza". Por contra, ha destacado que "algunas instancias", que hasta la fecha han sido "reacias" al cambio en política penitenciaria, están modificando "su actitud" lo que supone "una buena señal".

FUTUROS ACERCAMIENTOS

Cuestionado por posibles futuros acercamientos, Unai Urruzuno ha reconocido que a EH Bildu no le consta "ningún movimiento ni noticia al respecto".

"El Colectivo de Presos ha sido sometido durante décadas a medidas excepcionales sin ningún sostén legal o jurídico. Se ha estado prevaricando con los presos vascos. Creo que hay que acabar con esa política penitenciaria de una vez por todas y a nadie debe escandalizar o ruborizar este cambio", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que, si no se atiende a las demandas de los reclusos de la banda, no es por el hecho de que haya "impedimentos" por parte del Colectivo de Presos o de la izquierda abertzale, sino "por parte del Gobierno. "El Gobierno del PSOE ha lanzado señales en positivo, pero todavía no se han convertido en hechos y no creo que sea por la actitud de la izquierda abertzale o el Colectivo de presos", ha finalizado.