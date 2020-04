EH Bildu dice no le van a "pillar en Pactos de la Moncloa" y ve "curioso que algunos quieran estar" y no una mesa vasca

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que a su formación no le "van a pillar en los 'Pactos de La Moncloa' porque, si se hacen, van a ser para recortar derechos a los trabajadores y para recentralizar aún más el Estado". Asimismo, ha indicado que "sería curioso que algunos no quieran hacer aquí" una mesa con distintos agentes para abordar la crisis del Covid-19 y "después quieran estar en los 'Pactos de la Moncloa'".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, ha defendido que en Euskadi se debería haber puesto en marcha "una mesa en la que nos juntáramos por vía telemática sindicatos, empresarios, partidos e instituciones" para "sacar el máximo provecho posible" a la fase de confinamiento y para "prepararnos para el postconfinamiento".

Tras lamentar que esta propuesta de EH Bildu "no ha tenido respuesta positiva" en Euskadi, ha insistido en que, "para poder remar todos juntos, alguien tiene que hacer hueco en la tripulación a todo el mundo y aquí nos encontramos con un Gobierno que no deja hacer eso".

Además, ha considerado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu es "un gobierno desbordado, que ha llegado tarde y a rastras a muchas de las medidas que había que haber tomado desde el inicio" y que, a su entender, "ahora da la impresión de que se quiere correr demasiado para salir cuanto antes del confinamiento". En este sentido, ha advertido de que "hay que salir del confinamiento habiendo hecho las tareas que hagan posible salir con garantías para la salud de la gente".

En este marco, ha censurado también que, en la actual "situación anómala" por la disolución del Parlamento con motivo de la convocatoria electoral que se encuentra aplazada, "se están poniendo todos los impedimientos posibles para que se pueda reunir" la Diputación Permanente telemáticamente.

"No se puede seguir insistiendo en que todos juntos hay que remar y, después, en la tripulación sólo quieren ir unos. Si usted quiere ir solo en la tripulación, entenderá que los demás podamos estar en cierta crítica política y usted asumirá todas la responsabilidades de los que ocurra", ha manifestado.

Otegi ha lamentado que, cuando el Gobierno central decretó el cese de actividades no esenciales, hubo "una especie de rebelión generalizada entre el PNV y Confebask, poniendo por encima de todo el interés por mantener la producción". En esta situación, ha añadido, "quien toma riendas" y "marca el ritmo" fue la patronal vasca.

Además, ha considerado "despreciativo" que se tenga "una posición de firmeza absoluta para que se mantengan abiertas determinadas empresas cuando aquí se ha mandado a su casa a comerciantes, taberneros y hosteleros". "Aquí tejido económico somos todos", ha reivindicado.

En este sentido, ha señalado que EH Bildu también está "interesado en que se mantenga el tejido económico vasco y que se mantengan competitivas las empresas", pero "el problema es que, si se enferman las plantillas o los centros de trabajo se convierten en los focos de contagio del coronovirus, al final no vamos a poder hacer ni una cosa ni la otra".

De este modo, ha remarcado que "la mejor inversión sigue siendo parar la pandemia" y ha insistido en que EH Bildu "quiere que se vuelva a la producción" pero "con garantías".

En esta línea, ha señalado que, a su entender, para decidir la vuelta a la actividad, "hay que esperar a tener datos" y en principio, "si se produce esa decisión por parte del Gobierno del Estado nos parece temeraria, porque la curva de infecciones todavía no está en 0,2 o 0,3".

No obstante, ha precisado que "hay empresas que han tomado medidas extremas" para poder reanudar la producción y, si las empresas y sus trabajadores "consideran que en esas empresas en concreto existen las condiciones de seguridad suficientes, seríamos favorables".

"Nosotros no nos estamos oponiendo a que se reanude la producción, lo que decimos es que se reanude con las garantías suficientes y mucho nos tememos que en muchas empresas esas garantías son insuficientes", ha precisado el dirigente de EH Bildu, que ha cuestionado que "si las administraciones públicas no garantizan mascarillas, EPI..., alguien nos quiere hacer creer que existen condiciones para abordar esa fase en términos masivos".

Desde EH Bildu, ha indicado, se ve "como una temeridad" porque se puede "volver al punto de partida otra vez". Además, ha denunciado que las administraciones públicas no han hecho, en esta fase de confinamiento, "las tareas que tenían asignadas" para salir de ella. "Necesitamos hacer las cosas que han hecho en el mundo y me da la impresión de que nosotros no estamos preparados para eso. Algunos quieren correr mucho", ha agregado.

Por otro lado, ha lamentado la postura "lamentable" que ha tenido la UE y ha remarcado que, en una crisis mundial como la actual, "no se sale cada uno con el 'sálvese quien pueda'". "De esto hay que salir con los valores alternativos a los que nos han traído aquí", ha advertido Otegi, que ha incidido en que "las políticas económicas que consisten en bajar impuestos y privatizar servicios han terminado" porque, si no, "nos encontraremos no sabemos cuándo con un problema de estas características que nos pillará igual".

El coordinador de EH Bildu ha apuntado, asimismo, que las medidas económicas que se han planteado para afrontar la crisis provocada por la pandemia "son insuficientes". En este sentido, ha señalado que, aunque "algunas van en la buena dirección", era necesario "hacer un bypass a la economía desde que entramos en confinamiento hasta que salgamos", lo que requiere "medidas económicas muy concretas".

En este sentido, Otegi ha insistido en que las empresas pequeñas "no necesitan avales para que vayan a un banco a que les vuelvan a dar un crédito porque supone que se endeudan más", sino que "necesitan liquidez" para poder "levantar las persianas".

"Lo que necesita la gente es un ingreso mínimo para sobrevivir en este bypass. No necesita que se retrase el pago de agua, luz, gas, sino que se tiene condonar", ha defendido. Según ha subrayado, "a los bancos se les han perdonado 60.000 millones y ahora no podemos permitir que, con la concesión de avales, vuelvan a hacer negocio".

'PACTOS DE LA MONCLOA'

Otegi ha aludido también al llamamiento a realizar unos nuevos 'Pactos de la Moncloa' por parte del Gobierno central y, en este sentido, ha afirmado que "sería curioso" que en Euskadi no se ponga en marcha un foro entre instituciones, partidos, sindicatos y empresarios porque "algunos no lo quieren hacer esto aquí y después quieran estar en los 'Pactos de la Moncloa' si se ponen en marcha".

"Las decisiones fundamentales hay que tomarlas aquí", ha asegurado el dirigente de EH Bildu, que ha advertido de que "a nosotros no nos van a pillar en los 'Pactos de La Moncloa' porque, si se hacen, van a ser para recortar derechos a los trabajadores y para recentralizar aún más el Estado".

ABERRI EGUNA

Finalmente, ha considerado que es "una pena el desmarque del PNV" de la celebración del Aberri Eguna de manera "unitaria" y ha criticado que la formación jeltzale "la considera de parte".

EH Bildu y EH Bai --su homólogo en el País Vasco francés-- se han sumado a las actividades promovidas por 'Euskal Herria Batera' para esta fecha. A juicio de Otegi, el Aberri Eguna de este año debería servir para analizar "qué es ser abertzale hoy" y también "era un magnífico escenario para mostrar un duelo nacional" para todos los fallecidos en la pandemia y para valorar a "nuestros héroes en esta crisis: los trabajadores del sector público sanitario" que "merecen un homenaje nacional".