EH Bildu pide a Sánchez que le llame para explicarle "lo que se puede esperar de él" como presidente

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que llame a la coalición soberanista para explicarle "lo que se puede esperar de él" si llega a ser presidente del Gobierno porque, si van a "poner en un sillón a un señor que va a perpetuar las políticas del PP, no es un gran negocio".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iriarte ha señalado que, respecto a la moción de censura, habrá que ver los "escenarios" que se dan en las próximas horas. No obstante, ha apuntado que la coalición soberanista tiene claro que "la mayoría de la sociedad vasca no quiere que el PP siga en el poder".

"El PP es el partido más corrupto de Europa, que cercena los derechos laborales y sociales de la ciudadanía, que recorta los derechos y libertades de las mujeres y hombres de este país, que niega la existencia de Euskal Herria, con lo que es un partido minoritario en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, e incluso en Nafarroa", ha apuntado.

A su juicio, "no hay que darle oxígeno para que siga mandando en España porque, desde luego, las relaciones que ha mantenido con Euskal Herria han sido para frenar los pasos que se estaban dando" en Euskadi. "A partir de aquí, será Pedro Sánchez, que se ha lanzado a una piscina, que no sé si tenía mucha agua o no, el que tendrá que explicar qué quiere con su moción de censura. Tendrá que ponerse en comunicación con EH Bildu y explicarlo", ha añadido.

Para Maddalen Iriarte, "no parece haber una alternativa democrática en el Estado español y eso es lo que interesa porque no es 'quítate tú para ponerme yo'". "Habrá que ver si es el Pedro Sánchez que se presentó a la Secretaría General de su partido hablando de plurinacionalidad, etc, o es un Pedro Sánchez que quiere ocupar el sillón de La Moncloa durante unos meses, si es un Pedro Sánchez que llega a acuerdos con Ciudadanos o no", ha dicho.

Iriarte cree que, "en estas horas, tiene que haber unas presiones terribles en el Estado español". "Yo creo que algunos poderes fácticos ya han decidido que sea Ciudadanos el que llegue al Gobierno de España y serán unas horas decisivas para tomar una decisión u otra", ha destacado.

A su entender, con la aritmética "complicada que tiene", lo "mínimo" que podía hacer era llamar a EH Bildu para explicarle "qué quiere y qué es lo que se puede esperar de él". "Si vamos a poner en un sillón a un señor que va a perpetuar, de alguna manera, las políticas del PP, no es un gran negocio", ha indicado.

PGE

La portavoz de EH Bildu se ha referido a la posibilidad de que, finalmente, el PP bloquee la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado, y ha recordado que ellos piensan que "son unos malos presupuestos porque se recortan los derechos laborales y sociales de la inmensa mayoría de los ciudadanos de España y de Euskal Herria".

"Y han usado a un colectivo de pensionistas que en estos momentos es muy vulnerable y sin poner en marcha un cambio estructural para ellos", ha indicado.

Maddalen Iriarte ha recordado que el PNV, hasta ahora, "ha decidido apuntalar al PP", y ha dicho que le llama la atención que Sánchez pueda "llegar a asumir unos Presupuestos a los ha votado en contra".

Además, ha instado a los vascos a "funcionar como país" ante la "involución escandalosa" del Estado español, que, a su juicio, es un proceso "que no ha hecho nada más que empezar". Por ello, ha emplazado a ponerse de acuerdo "con lo que las fuerzas independentistas están haciendo y dar pasos para hacer frente a lo que viene".