EH Bildu traslada a Urkullu que "no hacen falta urnas, hacen falta medidas que rescaten familias, empresas y comercios"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que, si se celebran las elecciones vascas, se tendrían que convocar una vez medidos los parámetros sanitarios y "garantizadas las libertades democráticas plenas y la normalidad social". No obstante, ha destacado que, desde su punto de vista, "no hay ninguna prisa" para los comicios. "No hacen falta urnas, hacen falta test y medidas que rescaten familias, empresas y comercios", ha aseverado.

Tras participar este jueves en la reunión a la que ha convocado a todos los partidos el lehendakari para evaluar la 'Declaración de emergencia sanitaria' que decretó con motivo del Covid-19 y reflexionar sobre los posibles escenarios de cara a la convocatoria de las elecciones en Euskadi, Otegi ha dicho que los planes y documentos que ha presentado Urkullu no los conocían antes y, por lo tanto, no han podido opinar sobre ellos.

"Hemos dicho alto y claro que no toca hablar de elecciones, que toca hablar de un plan de choque socioeconómico para salvar y rescatar familias, empresas, comercios, autónomos, etc.", ha insistido el dirigente abertzale, para añadir que "lo que toca es hacer la desescalada con el máximo rigor".

En este sentido, ha recordado que ayer la OMS advertía que "estamos en un momento crítico, que hay que hacer las cosas bien, mientras Angela Merkel decía que quizá se está corriendo demasiado en Alemania en el tema del desescalamiento". "Por lo tanto, hagamos las cosas bien y hagámoslas con rigor", ha instado.

PLAN DE DESESCALADA

La formación independentista ha hecho una propuesta en ese sentido en la que explica cómo haría esa desescalada, y también ha puesto encima de la mesa una propuesta concreta sobre las medidas económicas y sociales que plantea para rescatar empresas, familias, comercios y autónomos.

Por otro lado, ha formulado una propuesta para hacer frente a la "anormalidad democrática que estamos viviendo". "Desde un primer momento hemos venido planteando la necesidad de la conformación de una mesa intersectorial. Hoy el lehendakari la ha rechazado, por lo que considera que el modelo de gobernanza bueno es el que él practica, en el que se le pide a Sánchez cosas que él no practica aquí", ha criticado Otegi.

"Sí hemos coincidido con la posición última del lehendakari en el sentido de que nosotros en este país, en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, no somos ni menores de edad ni estamos incapacitados para tomar decisiones. Por lo tanto, pedimos que se respete el autogobierno y a las instituciones de este país, que son tan legitimadas democráticamente y, además, conocen el terreno para poner en marcha el plan de desescalada", ha concluido.