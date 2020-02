EH Bildu acusa a Urkullu de abrir "un periodo de inestabilidad" con el anuncio de un posible adelanto electoral

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Casanova ha criticado "la semanita" que, en su opinión, ha protagonizado el lehendakari. "Se podría titular sainete con estrambote", ha ironizado.

El parlamentario de la coalición soberanista ha censurado que el pasado domingo el portavoz del gobierno, Josu Erkoreka, asegurara que la intención del Ejecutivo era agotar la legislatura y el martes anunciara que Urkullu había consultado en el Consejo de Gobierno la posibilidad de un adelanto electoral.

"Los medios afines al PNV con filtraciones con pelos y señales y fechas, se pasan varios días enmarcándolas con los porqués, y luego el lehendakari dice que no se puede especular con la fecha. Esto no es serio", ha criticado.

Según ha advertido, el lehendakari "solo puede hablar cuando tenga algo que decir". "Si no tiene nada que decir, que no diga nada, porque no puede abrir este periodo de inestabilidad, no solo para los parlamentarios, sino para los funcionarios del Parlamento que están organizando comparecencias que puede que no se realicen o para la gente que está pendiente de leyes en tramitación", ha señalado.

Para el parlamentario vasco, el lehendakari "no puede someter a la sociedad a esta inestabilidad". "Él tiene la potestad y lo hará cuando más lo convenga, pero por lo menos que lo haga con un mínimo de seriedad", ha pedido.

LEGISLATURA SIN EMPEZAR

A su juicio, resulta "evidente" que en la presente legislatura, "en términos de producción legislativa y de acción de Gobierno, no ha empezado".

Para Casanova, "ha sido una legislatura en la que no ha habido nada, no ha habido leyes, ha habido un piloto automático de un Gobierno en funciones".

"Evidentemente, que siga o que no siga es indiferente. Lo que es importante es que haya un Gobierno que gobierne. Eso es lo que hay que exigir al lehendakari, y que se deje de sainetes y tomar el pelo a la ciudadanía", ha concluido.