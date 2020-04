EH Bildu recuerda su abstención a las medidas de Sánchez y será "coherente con lo hecho hasta ahora"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la posición de la coalición soberanista respecto a si apoya en el Congreso de los Diputados las medias anunciadas por Pedro Sánchez será tomada este lunes en la reunión de su mesa política, y será "coherente con la posición mantenida hasta ahora". En este sentido, ha recordado que en las anteriores votaciones EH Bildu se abstuvo.

Asimismo, ha anunciado que la coalición soberanista "no va a estar" en una posible reedición de los 'Pactos de la Moncloa' que llevarán a una "recentralización y recorte de derechos".

En rueda de prensa telemática, Otegi ha analizado la situación generada por la crisis del Covid-19 y las consecuencias políticas y económicas que puede acarrear.

Tras tener un recuerdo para los fallecidos y agradecer la labor desarrollada por parte de los profesionales de Osakidetza, Otegi ha destacado que Euskadi está demostrando "madurez y responsabilidad para hacer frente a esta situación".

Según ha sostenido, EH Bildu apuntó desde el inicio que se trataba de una "crisis de salud pública que venía acompañada de una crisis económica y social, por lo que eran necesarias medidas drásticas para hacerlo frente".

"Ya dijimos que la dicotomía salud-economía era falsa, que nos preocupan ambas cuestiones y para todas esas preocupaciones hicimos propuestas que buscaban prepararnos para salir de la manera más óptima posible", ha valorado, para añadir que "no hay mejor inversión económica que primar la salud pública y detener la pandemia".

Por contra, ha criticado que en los gobiernos central, vasco y navarro ha habido "gente que ha llegado tarde y mal a las medidas" y ha denunciado asimismo la "rebelión" por parte de sectores empresariales y de un partido político --en referencia al PNV-- para "tratar de desvirtuar" la paralización de las actividades económicas no esenciales "por la puerta de atrás".

"Sin embargo, se ha demostrado que las medidas drásticas funcionan gracias a los ciudadanos de este país ya que cuanto menos gente se mueva más difícil es que se transmita el virus", ha añadido.

POSTCONFINAMIENTO

En este contexto, ha advertido que la fase del 'postconfinamiento' tendrá que ser "escalonada", pero para llevarla a cabo y recuperar la actividad económica será necesario "prepararse y tomar medidas ahora para iniciar esa segunda fase con garantías".

"Pensamos que los que llegaban tarde al principio quieren llegar muy rápido al final y eso puede ser una grave irresponsabilidad, ya que se corre el riesgo de que se tenga que volver al confinamiento general otra vez", ha advertido.

De este modo, ha subrayado que para encarar la fase posterior al confinamiento masivo se necesitan nuevos instrumentos como "test masivos para saber qué parte de la población es ya inmune y quién sigue contagiado", así como un "instrumento digital no para el control social, sino para hacer seguimiento de los contaminados con el virus y detectar nuevos focos de infección".

"No sabemos si eso se está preparando, pero no se puede ir a una fase de salida escalonada posterior si no tenemos las garantías para ello", ha defendido.

RECUPERACIÓN ECONOMÍA

En el aspecto económico, el líder de EH Bildu ha considerado que la actual crisis ha demostrado que "las políticas de bajar impuestos y privatizar servicios públicos conducen a situaciones como las actuales y no garantizan la protección de la ciudadanía".

Por ello, ha apostado por "construir una comunidad nacional viva, bajo un modelo democrático y socialmente avanzado", ya que la crisis ha mostrado que "los estados vuelven y son necesarios para proteger a la gente".

"Los vascos también necesitamos un estado que proteja nuestra industria, economía y a nuestra gente. Por eso, una vez se empiece a salir del confinamiento y a reactivar la actividad económica, vemos necesario poner en marcha una segunda transformación desde la soberanía para nuestro país en materia económica y social. Una nueva sociedad en la que el sector publico sea fuerte y haya un modelo de gobernanza diferente a la actual", ha añadido.

Por otro lado, y cuestionado por si EH Bildu avalará en el Congreso las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en las últimas horas, Otegi ha defendido que la posición de la coalición soberanista será tomada este lunes en la reunión de su mesa política, y será "coherente con la posición mantenida hasta ahora".

"Hemos sido muy coherentes desde el primer día y el tiempo nos está dando la razón. Nuestra anterior posición fue la abstención y mañana debatiremos este tema y tomaremos una posición que no será sorprendente para nadie", ha añadido.

PACTOS DE LA MONCLOA

Por lo que respecta a una posible presencia de EH Bildu en unos hipotéticos nuevos 'Pactos de la Moncloa', como los desarrollados en 1977, Otegi ha anunciado que EH Bildu "no va a estar".

Según ha considerado, los vascos no necesitan "ir a Madrid a negociar con sindicatos y empresarios de España las salidas y alternativas que necesitamos en nuestro país".

"No se puede decir que nuestra economía es diferente, algo que es cierto, y después además de rehuir los foros de debate en nuestro país ir a Madrid a que se haga lo que se hizo en el inicio de la Transición.Euskal Herria tiene talento y capacidad como para poder debatir aquí y poner las estrategias necesarias en marcha", ha argumentado.

En este sentido, ha subrayado que EH Bildu ha propuesto la configuración de dos mesas en Navarra y Euskadi en las que participen partidos políticos, empresarios y sindicatos. "Esto deberíamos de hacer. No tendría sentido no hacerlo aquí y diseñar una estrategia en el Estado. Esos pactos llevarán a una recentralización, recorte de derechos y vuelta a las fórmulas neoliberales", ha vaticinado.