EH Bildu volvería a abstenerse si Sánchez se presentase a una nueva investidura si se plantea en los mismos términos

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que, de convocarse una nueva sesión para la investidura de Pedro Sánchez en los términos que se ha producido ahora, la coalición soberanista volvería a abstenerse porque "cualquier otra opción" que pasase por la llegada de "la derecha al Gobierno, no es buena para Euskal Herria".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Aizpurua ha defendido así su abstención este jueves en el pleno de investidura fallida de Sánchez como presidente del Ejecutivo, y ha sostenido que fue un voto realizado "desde la responsabilidad, un voto contra las derechas". "Si se reproduce la misma situación, volveríamos a hacerlo sí", ha anunciado.

Tras considerar que la investidura fallida supone un fracaso de la izquierda española, Aizpurua ha calificado de "lamentable" la situación generada, y ha advertido de que, "visto lo visto, puede dar igual de quién es la culpa", aunque ha incidido en que era Pedro Sánchez "quien tenía la responsabilidad" de llevar a cabo la formación de un Ejecutivo.

A su juicio, uno de los problemas habidos ha sido que cada formación ha intentado "hacer un relato de culpas", y ha advertido de que la conformación de un Gobierno en el Estado en septiembre tampoco será fácil, ya que, para entonces, se espera que se conozca la sentencia del 'procés' y "es de pensar que no sea una sentencia que dé paso a una situación más tranquila en Cataluña".

"Esta era una oportunidad y le dijimos a Sánchez que tuviese en cuenta que quizá era la última, pero, tanto unos como otros, no han tomado esto en cuenta y han dejado llevar hasta el borde del precipicio la cuestión", ha lamentado.

"DESAFECCIÓN CIUDADANA"

En este contexto, ha subrayado la "desafección" que crea en la ciudadanía lo vivido, aunque "luego nos extrañamos de que la gente diga que le da igual la política". "Tiene otra vertiente y es que a quienes hemos sido claros y dado certezas de lo que íbamos a hacer también nos afecta de alguna forma la desafección de la gente. Es lamentable", ha criticado.

Cuestionada por si en el futuro mantendrían la abstención en el caso de que Pedro Sánchez volviera a presentar su candidatura, la representante de EH Bildu ha recordado que la coalición "siempre" afirmó que su voto "nunca daría paso a la derecha y que facilitaríamos la investidura de Sánchez por ser la única alternativa que había para formar un gobierno progresista".

"La otra alternativa que hay es la de la derecha y si se vuelve a presentar la oportunidad nosotros la repetiremos en los mismos términos porque la situación será la misma para nosotros y no hay otra posibilidad", ha incidido.

De este modo, ha sostenido que "la derecha, lamentablemente, sí sabe unirse en una situación de estas características", pero su llegada al poder "no sería buena".

"Cualquier otra opción no es buena para Euskal Herria. Aquí se ha sufrido mucho y sabemos lo que significa que llegue la derecha al Gobierno. Si es un Gobierno formado por Podemos y Sánchez puede haber una oportunidad, no decimos que la haya y no estamos confiados en que sea la mejor alternativa, pero es que es la única", ha insistido.