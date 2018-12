EH Bildu critica que se "aferra a un marco constitucional agotado, en el que no quiere hacer ningún cambio"

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha acusado a Su Majestad el Rey Felipe VI de aferrarse a un marco constitucional "agotado, en el que no quiere hacer ningún cambio". "Quiere mantener las cosas como están, aunque 40 años han demostrado que no hay voluntad ni siquiera de desarrollar este propio marco, que no hay una relación de bilateralidad real y que no hay, por tanto, una relación de igual a igual con el Estado", ha denunciado.