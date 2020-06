EH Bildu endurece su discurso ante "el auge del fascismo"

Los mitines de Vox respondidos con dureza por grupos antifascistas ha enrarecido la campaña electoral en Euskadi. La candidata de EH Bildu a lehendakari, Maddalen Iriarte, ha endurecido el discurso de la coalición durante el acto celebrado en la localidad de Lekeitio (Bikaia) advirtiendo de que Euskadi no está a salvo del "auge del fascismo". En primer lugar, criticó al lehendakari y candidato a la reelección, Iñigo Urkullu, por su mensaje de condena tras la agresión sufrida por la diputada de Vox Rocío De Meer durante un mitin celebrado en la localidad vizcaína de Sestao. "Sorprende la equidistancia de Urkullu entre el fascismo y el antifascismo", apuntó.

"Ante quienes bombardearon Gernika no vale la tolerancia, ante quienes nos arrebataron todos nuestros derechos como ciudadanos y como pueblo, no vale el ser equidistante. No podemos despistarnos y hay cosas que debemos tener claras como país", incidió.

Y en esa línea de desconfianza hacia Urkullu recordó la consulta sobre el nuevo estatus, que se ha quedado "en el camino". "Cuando llegamos a un acuerdo histórico entre EH Bildu y PNV para un nuevo estatus fundamentado en una relación de igual a igual con el Estado español, fue el propio Urkullu el que tiró el acuerdo por la borda porque no le gustaba, porque nunca le ha gustado, porque no tiene palabra", reprochó la candidata.

Y todo en el día en el que EH Bildu participó en el homenaje a las víctimas del terrorismo que organiza el Congreso de los Diputados cada 27 de junio. E esta ocasión, la coalición ha estado representada en "un lugar preeminente" compartiendo espacio con el resto de representantes de los partidos políticos que se han sumado a este reconocimiento. A diferencia de la edición del pasado año, durante la que el diputado Jon Iñarritu sólo estuvo presente en el minuto de silencio por las víctimas, esta vez se ha sentado en el 'banco azul' tradicionalmente reservado al Gobierno. Es decir, al mismo nivel que los portavoces de otras formaciones.