EH Bildu dice que no es igual "una pintada" y "un ataque con un tiro" y lamenta la "tibieza" en la respuesta de partidos

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Iriarte ha denunciado "el gravísimo ataque llevado a cabo con un arma" este pasado domingo en Amurrio y ha mostrado su solidaridad con la familia afectada. Además, ha pedido que se aclare "por qué ha sucedido esta acción supuestamente llevada a cabo por un ex policía nacional, por qué este ex policía nacional podía utilizar armas y cómo ha ocurrido este ataque".

Asimismo, ha indicado que lo sucedido en la localidad alavesa "no ha ocurrido sin más, no ha sido una casualidad", sino que tiene "una motivación política". "Vivimos un momento generalizado en muchas cuestiones en el que es posible decir y hacer cualquier cosa, y ante ese momento debemos actuar con mucha diligencia, y actuar con diligencia requiere que se investigue cuanto antes lo ocurrido en Amurrio y se pongan los medios para que no vuelva a ocurrir algo parecido", ha destacado.

Además, la portavoz de EH Bildu ha respondido al presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que ha reclamado a la izquierda abertzale que condene con tanta rotundidad como lo sucedido en Amurrio los ataques a sedes y partidos, y ha dicho que "yo no soy portavoz de la izquierda abertzale, soy portavoz de EH Bildu, pero creo que, cada vez que han sucedido cosas así (en referencia a ataques a sedes), lo hemos denunciado de manera rotunda".

"En todo caso, no me parece lo mismo una pintada o un ataque con un arma. Creo que hay una gradación importante. Un ataque con una pintada, que no sé ni si es un ataque, puede ser de buen o de mal gusto, puede ser algo que no es de mi estilo y que yo no haría, pero, si ataca a un colectivo y ese colectivo se siente dolido, recibirá el apoyo de EH Bildu. Pero creo que hay que diferenciar entre qué es atacar con un tiro la casa de una familia y qué es una pintada, y, en este sentido, he notado tibieza en general en torno a esta cuestión".