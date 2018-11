EH Bildu pide la retirada de la unidad didáctica Herenegun que también critican E-Podemos, PSE y PP

La Comisión de Educación del Parlamento Vasco ha acogido este viernes la comparecencia del secretario general de Derechos Humanos , Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y de la viceconsejera de Cultura, Maite Alonso, para presentar la unidad didáctica 'Herenegun!' sobre la historia reciente de ETA junto a los expertos que han participado en su elaboración Juan Pablo Fusi, Mari Carmen Garmendia y Mariano Ferrer.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha reclamado al Gobierno Vasco la retirada de la unidad didáctica al considerar que este trabajo "no se puede corregir" y cree que "demuestra una vez más, la política de hechos consumados" de la Secretaría de Jonan Fernández, por lo que ha rechazado presentar sus aportaciones --aunque las hará públicas-- para no legitimar el proyecto del Gobierno Vasco. "No es un buen proceso para buscar un acuerdo", ha defendido.

Para Arzuaga, el relato de EH Bildu "no se plasma" en este proyecto y ha denunciado que, en los vídeos, se "vulnera el principio de igualdad de los entrevistados" y muestra una "actitud inquisitoria solo con EH Bildu".

Desde Elkarrekin Podemos, Iñigo Martínez ha defendido "no sería responsable" enviar el material actual a las aulas y el parlamentario del PSE Jose Antonio Pastor cree que no consigue el objetivo de trasladar a los alumnos que la principal diferencia de Euskadi con otras comunidades autónomas del Estado fue "la existencia de ETA, la amenaza del terrorismo".

El parlamentario del PP Borja Sémper cree que el texto "desprende un sesgo evidente, con carencias llamativas y ensordecedoras", al considerar que se "diluye la responsabilidad exclusiva de ETA".

CRÍTICAS "INJUSTAS"

Jonan Fernández, por su parte, ha rechazado las críticas de algunos de los grupos que considera que son "injustas y carentes de veracidad", pero ha rechazado "responder con la misma moneda" porque cree que "la contención también es aportación".

Asimismo, ha defendido que, en los textos y vídeos, "no hay ninguna afirmación que legitime a ETA, ni que lo insinúe", y ha subrayado que en ellos se deja "con absoluta claridad que recurrir al terrorismo y a la violencia fue injusto, y nunca jamás puede volver a repetirse". "No estamos pretendiendo cerrar el relato, sino que los alumnos conozcan y reflexionen sobre lo que nos pasó poniendo el acento en lo más grave", ha insistido.

