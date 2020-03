EKA/ACUV presentará reclamación colectiva frente a las entidades financieras que han comercializado tarjetas revolving

Según ha señalado EJA/ACUV, el Tribunal Supremo considera, en este caso, que el interés establecido "supera ampliamente el interés medio previsto para este tipo de tarjetas".

Asimismo, cree que "hay que tener en cuenta que generalmente este tipo de créditos van destinados a un tipo de público que no tiene acceso a otras fuentes de financiación y las propias peculiaridades de este tipo de tarjetas, en las que las cuotas no suelen ser muy elevadas", por lo que los intereses "no hacen sino aumentar creando un efecto 'bola de nieve', que hace que nunca llegue a abonarse del todo".

Desde EKA/ACUV han animado a todas las personas a que comprueben si han podido contratar una tarjeta revolving sin ser conscientes de ello, "por ejemplo, sin han recibido en su domicilio una tarjeta con un crédito ya preconcedido o la han contratado en una gasolinera, un comercio, etc".

Por todos estos motivos, EKA/ACUV está preparando una reclamación colectiva frente a todas las entidades financieras que han comercializado estas tarjetas, de manera que se facilite en todo lo posible a los afectados el poder ejercer sus derechos.

"Nuestra intención es presentar la reclamación a la mayor brevedad posible, por lo que animamos a todos los afectados a que se pongan en contacto con la asociación cuanto antes para formar parte de la misma", ha concluido.