Cebek y ELA, CCOO, LAB y UGT firman un preacuerdo para el convenio de Bizkaia de Locales y Campos Deportivos

Este preacuerdo alcanzado entre la patronal vizcaína y todos los sindicatos presentes en la Comisión negociadora recoge incrementos salariales equivalentes al IPC en 2018 y 2019, y del IPC más un 0,75% en 2020, 2021 y 2022, según ha informado Cebek. Además, se ha acordado un salario mínimo en el sector a partir del año 2021 de 19.200 euros brutos anuales "por todos los conceptos".

En materia de jornada laboral, se ha pactado para las empresas que se dedican a la gestión de instalaciones y servicios públicos para las administraciones (sometidas a pliegos públicos) una reducción progresiva de la jornada laboral desde el año 2020 al 2023 de 50 horas, de manera que se pase de una jornada de 1.710 horas anuales a 1.660.

En el resto de las empresas y clubes del sector que no tenga esa actividad y tengan al menos un 60% del personal contratado a tiempo completo, conservarán la jornada anual actual de 1.710 horas.

El precuerdo recoge mantener la ultraactividad del convenio colectivo en 30 meses desde su denuncia y, ante una posible inaplicación de las materias del convenio, "se acuerda la obligatoriedad de los trabajadores, si la empresa lo solicita, de acudir a un mediador profesional del PRECO", ha explicado Cebek.

Por otro lado, se ha acordado crear un nuevo plus de nocturnidad de 5% para personal de accesos y socorristas a partir de la primera hora completa trabajada, modificar la forma de cálculo de antigüedad, crear un plus de preparación de clases y aumentar progresivamente el plus por días festivos.

Asimismo, el preacuerdo recoge la creación de una cláusula de mejora del empleo por la que se garantiza la prevalencia de las personas a jornada parcial en la empresa frente a la contratación de personas externas cuando exista una vacante. También se establece que el trabajo en los días de navidad y año nuevo será voluntario.

Entre otros aspectos, también se incluye la mejora de la regulación de las licencias y la adaptación a la legalidad vigente, aumentar la edad de los hijos menores por los que se puede solicitar una excedencia de 10 a 12 años, y redactar un articulado que especifica cuál es la ropa de trabajo que deben entregar las empresas por cada actividad deportiva.

Asimismo, se ha acordado establecer una cláusula de formación y otra de fomento del euskera, crear una comisión de estudio de pliegos administrativos, y establecer la obligatoriedad de las empresas de entre 50 y 100 trabajadores de tener un plan de igualdad un año antes de lo marcado por la Ley.

Todas las organizaciones firmantes han condicionado la firma del preacuerdo a la firma definitiva del Convenio Colectivo provincial, que se ha fijado par el próximo 9 de marzo.

Cebek ha destacado "el esfuerzo, la implicación y la unión de todas las empresas del sector, a pesar de las distintas realidades empresariales que se integran en el mismo, por querer un convenio provincial que atienda a tales realidades y que, a la vez, mejore la situación global de todas las personas trabajadoras del sector".

En este sentido, ha mostrado su satisfacción por la firma de este preacuerdo, que, según ha destacado, confirma la apuesta de esta organización por la firma de convenios colectivos sectoriales.

"ENORME VICTORIA"

Por su parte, el sindicato ELA, que ostenta el 55% de la representación del sector, ha considerado que el preacuerdo es "una enorme victoria", tras "muchos meses de conflictos y negociaciones" en el sector. Según ha indicado, "este convenio da respuesta a muchos problemas propios del sector", en el que "predominan las jornadas parciales, los contratos temporales, los bajos salarios".

ELA ha considerado que, sin las jornadas de huelga que se han venido realizando en estos años, habría sido "imposible llegar a este punto" y, por ello, ha felicitado "especialmente a todos los trabajadores que han seguido en huelga en la recta final de enero y febrero, después de que el resto de sindicatos hubieran abandonado las movilizaciones".

Asimismo, ha indicado que es la primera vez que el sector realiza este tipo de movilizaciones y "esto es solo el principio". "Tocan renegociar el convenio dentro de menos de tres años y hemos sembrado la semilla para que el sector siga peleando por los contenidos que han quedado en el camino", ha advertido.

Por su parte, LAB ha destacado que el preacuerdo "mejora sustancialmente algunas de las circunstancias más sangrantes en el sector sin perder de vista los objetivos de fondo".

En cualquier caso, ha incidido en que "la lucha no ha acabado, ya que quedan pendientes la definición de las categorías, el establecimiento de ratios, los pliegos de condiciones, la semana laboral de 35 horas y la consolidación de horas".