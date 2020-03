ELA denuncia que Gobierno Vasco está "obligando a abrir empresas que no cumplen las medidas de prevención"

En un comunicado, ELA ha indicado que, "por prudencia, deberían suspenderse todas aquellas actividades no esenciales", y, en ese sentido, ha advertido de que "no habrá contexto de recuperación de la producción normal si no se garantiza la salud". "Primero la salud, después todo lo demás", ha insistido.

ELA ha denunciado que, "cuando las empresas no han cumplido con las medidas básicas", los sindicatos "hemos tenido que tomar la iniciativa para paralizar el trabajo hasta que se implantaran esas medidas".

El sindicato ha asegurado que ayer el Departamento de Trabajo "obligó a abrir Tubacex y Sidenor, sin recibir ningún informe de la inspección, y sin consultar a la representación de los trabajadores sobre la situación en estas empresas y sin realizar visitas a los centros". "Es más, en sus contactos con las empresas, éstas reconocieron que con la producción normal no pueden cumplir las medidas de prevención", ha dicho.

ELA ha explicado que, en ambas empresas las direcciones "amenazaron a los representantes de los trabajadores para que abrieran", y "en otras empresas, en las que la negociación ha sido posible, la producción se ha reducido al punto de cumplimiento de las medidas preventivas". "El Departamento de Trabajo ha mostrado su apoyo a esta actitud autoritaria y ha situado los beneficios de las empresas por encima de la salud de las plantillas", ha censurado.

Por otro lado, ELA ha asegurado que "seguirá trabajando en estas empresas para evitar que ningún trabajador se contagie", y ha advertido de que, "si como consecuencia de la actitud de las empresas y del Departamento de Trabajo algún trabajador o familiar de estos enfermara, pondrá en marcha la vía penal contra quienes han tomado estas decisiones".

Por último, ELA ha pedido a las empresas y a las autoridades que cierren las empresas "hasta que se cumplan realmente las medidas preventivas" y que "no dejen esa responsabilidad a sus plantillas". "Las autoridades deben garantizar que se respeten las medidas básicas de prevención en el interior de los centros de trabajo en la misma medida que controlan a la gente en las calles, velando por la salud de todos nosotros", ha concluido.